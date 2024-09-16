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Политика ,  
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В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с Осетией

В грузинских городах состоялись акции протеста после заявлений основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о необходимости извинений перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

Организатором акции выступило молодежное движение «Дафион». Участники манифестации выступили с лозунгом «Нет кремлевской диктатуре».

Демонстрации прошли в Тбилиси перед зданием парламента, а также в Кутаиси. Один из участников движения «Дафион» заявил, что грузинский народ заставляют извиниться за «войну, которую начали не мы».

Основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться за войну в Южной Осетии
Политика
Бидзина Иванишвили

После прихода к власти Михаила Саакашвили в Южной Осетии усилилась напряженность. В ночь на 8 августа Грузия ввела войска на территорию республики, заявив о «наведении конституционного порядка». В ответ Россия объявила об операции по «принуждению Грузии к миру». Бои продолжались пять дней. Грузинские войска отступили, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

14 сентября Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. По его словам, это произойдет после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в октябре.

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Теги
Грузия Бидзина Иванишвили Южная Осетия Россия

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