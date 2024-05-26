 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией
Грузинская мечта — к 2030 году присоединиться к ЕС с Абхазией и Южной Осетией в составе страны, заявил премьер и экс-глава «Грузинская мечта» Кобахидзе. Республики объявили о независимости в 1990-х, в 2008-м их признала Россия
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в поздравлении с днем независимости страны в X.

«Наша грузинская мечта — жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал он.

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. Это спровоцировало военный конфликт с Тбилиси.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны.

Южная Осетия заявила, что решение о референдуме принимали без Москвы
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Южной Осетии время от времени заявляют о стремлении республики присоединиться к России. В 2022 году перед выборами президента в Южной Осетии объявили о проведении соответствующего референдума, однако победивший в голосовании Алан Гаглоев счел нужным сначала провести консультации с Россией, и референдум отложили.

В марте этого года председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что Южная Осетия обсуждает возможное присоединение «в тесной координации» с Москвой. В МИД России отмечали, что, если Цхинвал направит конкретные предложения, их рассмотрят.

Абхазия отвергала планы присоединения к России. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия в 2022 году говорил, что это противоречит Конституции республики, где сказано о ее независимости. «Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав Российской Федерации у нас в республике нет», — подчеркнул он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Грузия Ираклий Кобахидзе Абхазия Южная Осетия Евросоюз
Материалы по теме
Президент Абхазии уволил с поста министра экс-куратора Украины в Кремле
Политика
Премьер Грузии обвинил президента в предательстве
Политика
Блинкен объявил о политике визовых ограничений в отношении Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:35
Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову Спорт, 16:19
В Новокузнецке в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек Общество, 16:16
Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией Политика, 16:10
Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс» Общество, 16:03
По Израилю выпустили восемь ракет из района Рафаха Политика, 15:45
Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе Политика, 15:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
SkyNews сообщил о трехкратном преимуществе России по снарядам Политика, 15:39
Яромира Ягра включили в Зал славы международной федерации хоккея Спорт, 15:23
В Брянской области сбили два украинских беспилотника Политика, 15:21
Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали Политика, 14:54
В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ Экономика, 14:54
В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне Общество, 14:38
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 14:29