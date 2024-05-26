Премьер Грузии Кобахидзе заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией

Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией

Грузинская мечта — к 2030 году присоединиться к ЕС с Абхазией и Южной Осетией в составе страны, заявил премьер и экс-глава «Грузинская мечта» Кобахидзе. Республики объявили о независимости в 1990-х, в 2008-м их признала Россия

Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в поздравлении с днем независимости страны в X.

«Наша грузинская мечта — жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал он.

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. Это спровоцировало военный конфликт с Тбилиси. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны.

Власти Южной Осетии время от времени заявляют о стремлении республики присоединиться к России. В 2022 году перед выборами президента в Южной Осетии объявили о проведении соответствующего референдума, однако победивший в голосовании Алан Гаглоев счел нужным сначала провести консультации с Россией, и референдум отложили.

В марте этого года председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что Южная Осетия обсуждает возможное присоединение «в тесной координации» с Москвой. В МИД России отмечали, что, если Цхинвал направит конкретные предложения, их рассмотрят.

Абхазия отвергала планы присоединения к России. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия в 2022 году говорил, что это противоречит Конституции республики, где сказано о ее независимости. «Россия — наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав Российской Федерации у нас в республике нет», — подчеркнул он.