Абхазия увидела в словах основателя «Грузинской мечты» путь к миру

МИД Абхазии выразил надежду, что Иванишвили был искренен в намерении извиниться за войну 2008 года и «найдет правильные слова» и для Сухума. Если слова подкрепляются действиями, стороны могут подписать мирный договор, добавили там

Бидзина Иванишвили (слева) (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

Если заявление властей Грузии о намерении извиниться перед регионом за начало войны в Южной Осетии подкрепляется реальными действиями к примирению и подписанию мирного договора, то это позволит начать процесс, ведущий к «добрососедским отношениям», заявил МИД Абхазии.

С таким заявлением выступил 14 сентября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он пообещал, что в случае победы партии на парламентских выборах в октябре «мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер». Иванишвили добавил, что навязанное врагами Грузии противостояние «завершится обоюдным прощением и примирением».

«Несмотря на то что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого, и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

Там выразили надежду, что Иванишвили был искренен и «найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами» и завершатся подписанием соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией.

«Единое национальное движение» — партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (2004–2013), во время его президентства была правящей партией. Иванишвили заявил, что «Грузинской мечте» необходимо конституционное большинство, чтобы отдать под суд эту партию. «Зачинщики войны будут осуждены, и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ», — сказал он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела войска на территорию Южной Осетии, заявив о «наведении конституционного порядка». В ответ Россия объявила об операции по «принуждению Грузии к миру», поддержав Абхазию и Южную Осетию. Бои продолжались пять дней. Грузинские войска отступили, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Западные страны обвиняют Москву в незаконном вторжении.