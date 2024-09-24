 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о заходе российских войск на окраины Угледара в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы России зашли на окраины оккупированного Украиной города Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — передает его слова «РИА Новости».

Ситуацию в городе для 72-ой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Рогов охарактеризовал как критическую. Он отметил, что украинские военные находятся под угрозой окружения, возможно множество военнопленных.

В ДНР заявили о взятии в клещи Угледара
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее днем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС России взяли в клещи Угледар.

На западе они «фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу» для снабжения ВСУ. По данным разведки, украинские военные пытаются вывести из города ударные группы, добавил тогда Кимаковский.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти республики сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне Минобороны России заявило, что позиции в Угледаре снова занимают подразделения ВСУ.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине ДНР Владимир Рогов
Материалы по теме
Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Долиновки в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль четырех населенных пунктов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в суткиНедвижимость, 00:00
Поток россиян в Турцию летом достиг рекорда после пандемииБизнес, 00:00
Решение по спору «Силовых машин» против PetroVietnam признали в РоссииЭкономика, 00:00
The Gardian рассказала о сокращении помощи беженцам с Украины в ЕвропеПолитика, 24 сен, 23:43
Посольство России возмутилось признанием Швейцарией голодомора геноцидомПолитика, 24 сен, 23:35
Алаудинов рассказал о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую областьПолитика, 24 сен, 23:34
Сына подозреваемого в покушении на Трампа задержали за детское порноПолитика, 24 сен, 23:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рогов сообщил о заходе российских войск на окраины Угледара в ДНРПолитика, 24 сен, 23:05
Гладков уточнил число пострадавших при обстреле БелгородаПолитика, 24 сен, 22:56
Белый дом поставил переговоры по ДСНВ в зависимость от решения ПутинаПолитика, 24 сен, 22:43
Некоторые маршрутки в Ленобласти перестали принимать Visa и MastercardОбщество, 24 сен, 22:37
В Запорожской области прогремели взрывыПолитика, 24 сен, 22:16
МИД призвал Альянс цивилизаций запретить Киеву преследовать верующихПолитика, 24 сен, 22:07
Кирби заверил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России действуетПолитика, 24 сен, 22:04