Рогов сообщил о заходе российских войск на окраины Угледара в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы России зашли на окраины оккупированного Украиной города Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — передает его слова «РИА Новости».

Ситуацию в городе для 72-ой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Рогов охарактеризовал как критическую. Он отметил, что украинские военные находятся под угрозой окружения, возможно множество военнопленных.

Ранее днем советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВС России взяли в клещи Угледар.

На западе они «фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу» для снабжения ВСУ. По данным разведки, украинские военные пытаются вывести из города ударные группы, добавил тогда Кимаковский.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти республики сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне Минобороны России заявило, что позиции в Угледаре снова занимают подразделения ВСУ.