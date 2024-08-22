Военные ВСУ назвали «идиотские» приказы причиной ухудшения под Покровском

Economist: в ВСУ связали с нехваткой бойцов провалы под Красноармейском

Основная причина ухудшения ситуации для ВСУ под Покровском — истощение и нехватка людей, обстановка усугубляется «идиотскими» приказами, говорят украинские военные. Минобороны отчитывалось о продвижении в ДНР

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Основной причиной ухудшения ситуации для ВСУ под Покровском украинские военные называют истощение и проблемы с людским ресурсом, пишет The Economist.

Командир 92-го полка ВСУ, полковник Павел Федосенко заявляет, что украинские войска, которых российские в этом районе превосходят вчетверо по численности, не получают отдыха: некоторые остаются на передовой по 30–40 дней подряд. «Люди не сделаны из стали», — говорит он.

Один из бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с позывным «Дублин» считает, что проблемы украинских войск усугубляются «идиотскими» приказами. The Economist со ссылкой на источники в украинских службах безопасности отмечает, что ВСУ перебросили подразделения спецназа для операции в Курской области, а под Покровск отправились «непроверенные формирования». В то же время Россия укрепляет свои позиции вокруг Покровска.

Газета отмечает, что украинские командиры среди причин ухудшения ситуации в этом районе называют нехватку вооружения и успешную тактику российских войск.

Покровск (Красноармейск) расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка, рядом с ним располагаются Мирноград и Селидово, все три города контролируются ВСУ. 18 августа власти Украины призвали жителей этих городов эвакуироваться. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. The Economist сообщает, что из города уехали областная полиция и местная администрация, закрылись два супермаркета.

22 августа глава администрации Мирнограда Юрий Третьяк заявил, что жителей необходимо эвакуировать к концу недели из-за продвижения российских войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский признавали, что на покровском направлении ситуация для украинских сил сложная.

Президент России Владимир Путин называл одной из целей операции ВСУ в Курской области, начавшейся 6 августа, остановку наступления России в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции в Донбассе не снизились, а напротив, увеличились в полтора раза. Минобороны России в последнее время отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР, включая Нью-Йорк (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевого к югу-востоку от Покровска.