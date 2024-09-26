Посол России назвал размещение ракет Tomahawk в ФРГ шагом к эскалации
Размещение американских ракет Tomahawk в ФРГ — «шаг опасный и контрпродуктивный», заявил в интервью РБК посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«Это, безусловно, приведет к эскалации. Мне совершенно непонятно, зачем это, в частности, делает правительство Германии. Этот шаг опасный и контрпродуктивный, а главное — он никак не приведет к повышению порога безопасности самой Германии», — отметил дипломат.
Он напомнил, что Германия и так насыщена американским оружием и военными базами. «Наконец, на территории Германии размещено тактическое ядерное оружие США. Нужен ли этот новый элемент в виде размещения американских ракет?» — поинтересовался Нечаев, добавив, что в принятии соответствующего решения Берлином «без влияния США не обошлось».
США и Германия договорились об «эпизодическом размещении» на территории ФРГ ракет средней дальности на июльском саммите НАТО. Согласно заявлению Вашингтона, процесс начнется в 2026 году. В частности, речь идет о SM-6 и Tomahawk. Также Вашингтон планирует разместить в Германии гиперзвуковое оружие, которое еще разрабатывается и «имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что это «очень хорошее решение», которое вписывается в стратегию национальной безопасности Германии. По его мнению, размещение дальнобойных американских ракет на территории Германии — сдерживающий фактор, а чтобы его не произошло, Россия должна закончить военную операцию на Украине.
Кремль назвал планы США «атрибутами холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Президент Владимир Путин заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия, если США разместят ракеты в Германии. В МИД России допустили развертывание ракет «в том числе с ядерным вооружением».
24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности США возобновить с Россией переговоры о контроле над вооружениями. Однако это «зависит от президента Путина»: пока российский лидер «не изменит своего взгляда и подхода, возобновления переговоров о ДСНВ (Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений) не произойдет», уточнил представитель Белого дома.
Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, комментируя слова Кирби, заявил, что возобновление диалога можно было бы приветствовать «только при условии отказа США от поставленной цели стратегического поражения России».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответственность в этой области во многом лежит на России и США. «Но в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов и без рассмотрения всех факторов в совокупности, в том числе европейского ядерного потенциала и так далее, невозможно», — добавил он.
ДСНВ был подписан в 2010 году, Россия и США договорились сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков.
В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.
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