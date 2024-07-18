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МИД допустил развертывание ядерных ракет в ответ на американские в ФРГ

Замглавы МИД России Рябков не исключил размещение ракет с ядерным оснащением в ответ на американское вооружение, которое появится на территории Германии с 2026 года
Ракетный комплекс &quot;Искандер-М&quot;
Ракетный комплекс "Искандер-М" (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не исключает, что может развернуть ракеты «в том числе с ядерным вооружением» в качестве ответа на размещение ракет США в Германии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков журналистам.

«Я не исключаю никакие варианты», — сказал он на вопрос о развертывании ракет в ядерном оснащении в ответ на американские ракеты в Германии (цитата по ТАСС).

Так он отреагировал на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в интервью Rheinische Post, в котором тот отметил, что место размещения американского гиперзвукового оружия и крылатых ракет на территории Германии с 2026 года еще не определено. Вашингтон еще в процессе подготовки, но речь идет «об обычных системах вооружений», заверил Писториус. Он добавил, что это размещение — ответ на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил эскалацию конфликта на Украине и конфронтацию России с НАТО из-за планов США разместить в ФРГ американские ракеты. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Берлине. Шольц подчеркнул, что «не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких возможностей применения оружия, которые могли бы привести к эскалации».

О соответствующих планах по размещению американских ракет на немецкой территории с 2026 года Берлин и Вашингтон объявили на саммите НАТО. В заявлении государство уточняло, что речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах, а также что развертывание ракет будет иметь «эпизодический» характер.

Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием».

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Мария Гусарова
Сергей Рябков Россия США Германия ракеты ядерное оружие
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