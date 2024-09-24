Белый дом поставил переговоры по ДСНВ в зависимость от решения Путина

США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, если Путин «изменит свой взгляд и подход», сообщили в Белом доме. В Совфеде заявили, что для этого США должны отказаться от цели «стратегического поражения России»

Джон Кирби (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США готовы возобновить с Россией переговоры о контроле над вооружениями и ждут соответствующего решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби назвал важным Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметив, что он «сделал мир безопаснее».

«Это [возобновление переговоров] зависит от президента Путина. До тех пор пока Путин не изменит своего взгляда и подхода, возобновления переговоров по ДСНВ не произойдёт», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя агентству слова Кирби, заявил, что возобновление диалога можно было бы приветствовать «только при условии отказа США от поставленной цели стратегического поражения России». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, со своей стороны, сообщил о готовности России к переговорам «на взаимоприемлемых условиях».

ДСНВ был подписан в 2010 году, в соответствии с соглашением стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков. В феврале 2023-го Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Власти США не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. В Белом доме допускали, что вместо этого договора могут быть заключены несколько новых соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что переговоры на эту тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в июне, что Россия готова к переговорам с США, но только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт Москвы и Киева.