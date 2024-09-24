 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белый дом поставил переговоры по ДСНВ в зависимость от решения Путина

США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, если Путин «изменит свой взгляд и подход», сообщили в Белом доме. В Совфеде заявили, что для этого США должны отказаться от цели «стратегического поражения России»
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США готовы возобновить с Россией переговоры о контроле над вооружениями и ждут соответствующего решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби назвал важным Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отметив, что он «сделал мир безопаснее».

«Это [возобновление переговоров] зависит от президента Путина. До тех пор пока Путин не изменит своего взгляда и подхода, возобновления переговоров по ДСНВ не произойдёт», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя агентству слова Кирби, заявил, что возобновление диалога можно было бы приветствовать «только при условии отказа США от поставленной цели стратегического поражения России». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, со своей стороны, сообщил о готовности России к переговорам «на взаимоприемлемых условиях».

Лавров исключил диалог с США по ДСНВ на фоне поддержки Украины
Политика
Сергей Лавров

ДСНВ был подписан в 2010 году, в соответствии с соглашением стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков. В феврале 2023-го Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Власти США не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. В Белом доме допускали, что вместо этого договора могут быть заключены несколько новых соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что переговоры на эту тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в июне, что Россия готова к переговорам с США, но только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт Москвы и Киева.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белый дом США Джон Кирби СНВ контроль за оружием
Материалы по теме
В США допустили заключение нескольких соглашений с Россией вместо ДСНВ
Политика
Антонов обвинил Вашингтон в давнем нарушении ДСНВ
Политика
Посольство в ответ США по ДСНВ призвало отказаться от враждебного курса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в суткиНедвижимость, 00:00
Поток россиян в Турцию летом достиг рекорда после пандемииБизнес, 00:00
Решение по спору «Силовых машин» против PetroVietnam признали в РоссииЭкономика, 00:00
The Gardian рассказала о сокращении помощи беженцам с Украины в ЕвропеПолитика, 24 сен, 23:43
Посольство России возмутилось признанием Швейцарией голодомора геноцидомПолитика, 24 сен, 23:35
Алаудинов рассказал о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую областьПолитика, 24 сен, 23:34
Сына подозреваемого в покушении на Трампа задержали за детское порноПолитика, 24 сен, 23:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рогов сообщил о заходе российских войск на окраины Угледара в ДНРПолитика, 24 сен, 23:05
Гладков уточнил число пострадавших при обстреле БелгородаПолитика, 24 сен, 22:56
Белый дом поставил переговоры по ДСНВ в зависимость от решения ПутинаПолитика, 24 сен, 22:43
Некоторые маршрутки в Ленобласти перестали принимать Visa и MastercardОбщество, 24 сен, 22:37
В Запорожской области прогремели взрывыПолитика, 24 сен, 22:16
МИД призвал Альянс цивилизаций запретить Киеву преследовать верующихПолитика, 24 сен, 22:07
Кирби заверил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России действуетПолитика, 24 сен, 22:04