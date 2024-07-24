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Военная операция на Украине ,  
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Шольц назвал условие отказа от размещения в Германии американских ракет

Шольц: для отказа Германии от ракет США Россия должна закончить военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы Германия не разместила у себя американские ракеты, Россия должна закончить конфликт на Украине, отметил Шольц. Путин предупреждал о зеркальном ответе на появление ракет
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Размещение дальнобойных американских ракет на территории Германии с 2026 года — сдерживающий фактор, чтобы этого не произошло, Россия должна закончить военную операцию на Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

По словам немецкого канцлера, решение разместить в Германии американские ракеты призвано гарантировать, «что войны не будет».

«Нам также нужны варианты сдерживания с использованием того, что у нас уже есть сегодня, например крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности», — сказал он.

Человечество хотело бы жить в мире, в котором контроль над вооружениями очень важен, полагает политик. «Но сейчас речь идет об обеспечении нашей безопасности посредством необходимого сдерживания, чтобы не разразилась война», — заключил Шольц.

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Ракетный комплекс &quot;Искандер-М&quot;

О планах по размещению американских ракет на территории Германии с 2026 года Берлин и Вашингтон объявили на саммите НАТО в июне. Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах. Соглашение между странами предполагает, что развертывание ракет будет иметь «эпизодический» характер.

Ракеты, которые собираются разместить стороны, потенциально способны достать до России, отмечает Tagesschau. На данный момент информации о точном количестве размещаемого оружия нет.

Место размещения крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений в Германии с 2026 года пока также не выбрано, уточнял глава Минобороны страны Борис Писториус. Решение разместить ракеты стало ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, пояснял он.

Кремль увидел в планах США «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В МИДе допустили развертывание ракет «в том числе с ядерным вооружением».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Олаф Шольц США ракеты
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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