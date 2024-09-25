Кремль предложил обсуждать ДСНВ «в одном котле» с другими проблемами

Переговоры о ДСНВ с США должны начаться как можно быстрее, но документ следует обсуждать вместе с другими вопросами и проблемами — такими, как ядерное оружие в Европе, заявил Песков

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Для начала переговоров о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо «учитывать новые факторы» и обсуждать все вместе, «в одном котле». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил о словах главы государства Владимира Путина, что договорно-правовая база в сфере стратегической стабильности необходима. Пресс-секретарь подчеркнул, что ответственность в этой области во многом лежит на России и США.

«Но в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов и без рассмотрения всех факторов в совокупности, в том числе европейского ядерного потенциала и так далее, невозможно. Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. <...> На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен, и нужно как можно быстрее начинать переговоры», — сказал Песков.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности США возобновить с Россией переговоры о контроле над вооружениями. Однако это «зависит от президента Путина», пока он «не изменит своего взгляда и подхода, возобновления переговоров по ДСНВ не произойдет», сказал представитель Белого дома.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя агентству слова Кирби, заявил, что возобновление диалога можно было бы приветствовать «только при условии отказа США от поставленной цели стратегического поражения России». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, со своей стороны, сообщил о готовности России к переговорам «на взаимоприемлемых условиях».

ДСНВ был подписан в 2010 году, Россия и США договорились сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков. В феврале 2023 года Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре, связав этот шаг со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Американские власти не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. В Белом доме допускали, что вместо этого договора могут быть заключены несколько новых соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что переговоры на эту тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев. Песков подчеркивал, что Москва готова к переговорам с США только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт России и Украины.