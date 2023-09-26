Глава Осетии обратился в ЮВО из-за жалоб мобилизованного на побои

Мобилизованный из Северной Осетии рассказал об избиении сотрудниками военной полиции и оскорблениях по нацпризнаку. Глава региона возмутился ситуацией

Сергей Меняйло (Фото: sergeymeniaylo / Telegram)

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился с жалобой к руководству Южного военного округа из-за конфликта военнослужащих с военной полицией. Об этом он сообщил в своем Telegram в ответ на видеообращение мобилизованного Арсена Темираева. «О случившемся сразу доложено командующему 58-й общевойсковой армии», — написал Меняйло.

По его словам, конфликт произошел между сотрудниками военной полиции 70-го полка и военнослужащими 71-го полка. Меняйло подчеркнул, что военнослужащие выполняют задачи «ценой собственной жизни», а подобное отношение «недопустимо ни к ним, ни к одному воину».

Видеообращение мобилизованного опубликовала североосетинская журналистка Арзу Мамедова. Мужчина на кадрах — со следами побоев, вокруг правого глаза крупный синяк, на лбу — большой пластырь. Он рассказал, что 24 сентября он с двумя его сослуживцами «на дому» восстанавливался после боев под Работино, во время чего к ним «залетели несколько машин» военной полиции. Мужчины с повязками военной полиции без объяснений и вопросов положили в пол военнослужащих и «начали бить прикладами по голове», рассказал мобилизованный.

Мужчина пояснил, что поводом для произошедшего стали обвинения со стороны местной жительницы, которая заявила о педофилии в отношении ее детей. Он исключил любые контакты с детьми, подчеркнув, что вместе с сослуживцами выполняют поставленные задачи. Мобилизованный попросил надзорные ведомства разобраться с произошедшим.

РБК направил запрос в пресс-службу Южного военного округа.

Это не первая жалоба мобилизованных на условия службы, на которую реагирует Меняйло. Весной он сообщил об обращении в военную прокуратуру в связи с рассказами мобилизованных об издевательствах над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на херсонском направлении.

«Даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах», — подчеркнул Меняйло.

Жалобы на условия прохождения службы поступали от мобилизованных из других регионов, например, Татарстана, Белгородской, Самарской и Калининградской областей.



