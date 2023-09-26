 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Осетии обратился в ЮВО из-за жалоб мобилизованного на побои

Глава Осетии Меняйло обратился в ЮВО из-за жалоб мобилизованного на побои
Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизованный из Северной Осетии рассказал об избиении сотрудниками военной полиции и оскорблениях по нацпризнаку. Глава региона возмутился ситуацией
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: sergeymeniaylo / Telegram)

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился с жалобой к руководству Южного военного округа из-за конфликта военнослужащих с военной полицией. Об этом он сообщил в своем Telegram в ответ на видеообращение мобилизованного Арсена Темираева. «О случившемся сразу доложено командующему 58-й общевойсковой армии», — написал Меняйло.

По его словам, конфликт произошел между сотрудниками военной полиции 70-го полка и военнослужащими 71-го полка. Меняйло подчеркнул, что военнослужащие выполняют задачи «ценой собственной жизни», а подобное отношение «недопустимо ни к ним, ни к одному воину».

Видеообращение мобилизованного опубликовала североосетинская журналистка Арзу Мамедова. Мужчина на кадрах — со следами побоев, вокруг правого глаза крупный синяк, на лбу — большой пластырь. Он рассказал, что 24 сентября он с двумя его сослуживцами «на дому» восстанавливался после боев под Работино, во время чего к ним «залетели несколько машин» военной полиции. Мужчины с повязками военной полиции без объяснений и вопросов положили в пол военнослужащих и «начали бить прикладами по голове», рассказал мобилизованный.

Мужчина пояснил, что поводом для произошедшего стали обвинения со стороны местной жительницы, которая заявила о педофилии в отношении ее детей. Он исключил любые контакты с детьми, подчеркнув, что вместе с сослуживцами выполняют поставленные задачи. Мобилизованный попросил надзорные ведомства разобраться с произошедшим.

РБК направил запрос в пресс-службу Южного военного округа.

Это не первая жалоба мобилизованных на условия службы, на которую реагирует Меняйло. Весной он сообщил об обращении в военную прокуратуру в связи с рассказами мобилизованных об издевательствах над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на херсонском направлении.

Читайте на РБК Pro
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Цифровая трансформация и импортозамещение: как меняется бизнес в России

«Даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах», — подчеркнул Меняйло.

Жалобы на условия прохождения службы поступали от мобилизованных из других регионов, например, Татарстана, Белгородской, Самарской и Калининградской областей.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
мобилизация Северная Осетия Сергей Меняйло военная полиция ЮВО
Материалы по теме
Германия дала убежище 90 россиянам из-за мобилизации
Политика
ФСБ завела дело из-за отравления воды для мобилизованных в Алтайском крае
Политика
В России вынесли первый приговор женщине за уклонение от мобилизации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 16:34
Польша допустила экстрадицию появившегося в парламенте Канады ветерана СС Политика, 18:02
В аэропорту Сочи объяснили задержку рейса на Москву на 4 часа Общество, 18:01
Pioneer начала подготовку фундаментных плит в жилом квартале Pride Пресс-релиз, 17:48
Россиянин уступил Звереву в первом в карьере финале на турнире ATP Спорт, 17:46
Военная операция на Украине. Карта на 26 сентября Политика, 17:45
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино Политика, 17:42
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Frank Media узнал о плане обмена доли ВТБ в Fortenova на акции «Яндекса» Бизнес, 17:41
Промес на фоне сообщений о скандале в полиции призвал не верить шумихе Спорт, 17:34
Обвал на рынке американских гособлигаций увеличил спрос на доллар США Инвестиции, 17:25
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран Финансы, 17:25
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:18
Медведев по поручению Путина посетил учебный полигон в ДНР Политика, 17:17
Из Карабаха в Армению прибыли 19 тыс. беженцев Политика, 17:12