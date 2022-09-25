В Якутии создали штаб по возвращению ошибочно призванных
В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации.
«Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — говорится в сообщении.
Депутат Елена Голомарева уточнила, что штаб будет действовать до конца спецоперации на Украине.
Постпредство Якутии в ДФО сообщило, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию. Продолжается работа по уточнению списков.
Накануне глава Якутии Айсен Николаев признал, что во время частичной мобилизации происходят ошибки и повестки получают люди, не подлежащие призыву.
«К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал он.
Глава региона поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов, чтобы минимизировать ошибочную рассылку повесток.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва.
Минобороны России разъяснило, что призыву по частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Приоритетными считаются следующие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители.
Призыву в рамках мобилизации не подлежат:
- те, кто имеет бронь от предприятия;
- признанные временно негодными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;
- те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 25 сентября сообщил, что в регионе отменили призыв 75 человек в рамках частичной мобилизации после поступивших жалоб, которые были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий.
В Магаданской области губернатор Сергей Носов также поручил разобраться с жалобами от родственников граждан, которые получили повестки, но не подлежат мобилизации.