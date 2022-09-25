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Военная операция на Украине ,  
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В Якутии создали штаб по возвращению ошибочно призванных

В Якутии создали штаб по возвращению не соответствующих критериям мобилизации
Штаб будет действовать до конца спецоперации на Украине. Его члены будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть не соответствующих критериям мобилизации
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации.

«Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

Депутат Елена Голомарева уточнила, что штаб будет действовать до конца спецоперации на Украине.

Постпредство Якутии в ДФО сообщило, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию. Продолжается работа по уточнению списков.

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Накануне глава Якутии Айсен Николаев признал, что во время частичной мобилизации происходят ошибки и повестки получают люди, не подлежащие призыву.

«К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — сказал он.

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Глава региона поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов, чтобы минимизировать ошибочную рассылку повесток.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва.

Минобороны России разъяснило, что призыву по частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Приоритетными считаются следующие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители.

Призыву в рамках мобилизации не подлежат:

  • те, кто имеет бронь от предприятия;
  • признанные временно негодными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;
  • те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают без мужа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 25 сентября сообщил, что в регионе отменили призыв 75 человек в рамках частичной мобилизации после поступивших жалоб, которые были связаны с призывом студентов и представителей важных для экономики и региона профессий.

В Магаданской области губернатор Сергей Носов также поручил разобраться с жалобами от родственников граждан, которые получили повестки, но не подлежат мобилизации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Республика Саха (Якутия) мобилизация
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