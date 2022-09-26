Депутат сообщила о планах кабмина Грузии закрыть границу для мужчин из России

Депутат сообщила о планах кабмина Грузии закрыть границу с Россией

Запрет на въезд может коснуться российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, рассказала депутат грузинского парламента. Официальных заявлений от правительства Грузии пока нет

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Власти Грузии с 26 сентября могут закрыть границы для мужчин из России из-за большого потока прибывающих в страну россиян. Об этом сообщила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в грузинском парламенте Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом».

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе», — сказала она.

По ее словам, запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Мамулашвили указала на то, что официальных заявлений от правительства Грузии пока не поступало.

Рано утром 23 сентября на погранпункте Верхний Ларс была рекордная для 2022 года очередь из автомобилей — 1,7 тыс.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России о загруженности автомобильных пунктов пропуска, наиболее значительные очереди (количество АТС перед пунктом пропуска) тогда были зафиксированы в следующих пунктах:

Читайте на РБК Pro Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro «5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего «5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего Саммари Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Инструкции Pro Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов Статьи

Верхний Ларс (граница с Грузией) — 1715 машин;

Кяхта (граница с Монголией) — 80 машин;

Бурачки (граница с Латвией) — 58 машин;

Убылинка (граница с Латвией) — 25 машин.

На следующий день МВД Северной Осетии призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию в связи с тем что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовались большие очереди ожидающих проезда — всего около 2,3 тыс. машин.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва.

После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что сотрудники пограничной службы страны 25 сентября задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — отмечается в сообщении.