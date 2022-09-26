Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Депутат сообщила о планах кабмина Грузии закрыть границу с Россией Политика, 00:02
В России начнут строительство новой мобильной сети вдоль железной дороги Технологии и медиа, 00:01
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 25 сен, 23:59
В Минске предложили изменить Концепцию безопасности Союзного государства Политика, 25 сен, 23:52
В Новой Каховке сработала система ПВО и отключили свет Политика, 25 сен, 23:33
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 25 сен, 23:30
КПРФ предложила наказывать за отправку на СВО неподготовленных военных Политика, 25 сен, 23:02
МОК заявил о беспокойстве из-за отказа IBA от новых выборов президента Спорт, 25 сен, 22:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В США пообещали продолжить работу по поставкам советских танков Украине Политика, 25 сен, 22:36
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 25 сен, 22:33
Немецкая RWE договорилась о поставках СПГ из ОАЭ Политика, 25 сен, 22:22
В Уганде приравняли нападение на Россию к атаке на Африку Политика, 25 сен, 21:53
В Якутии создали штаб по возвращению ошибочно призванных Политика, 25 сен, 21:50
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 25 сен, 21:44
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутат сообщила о планах кабмина Грузии закрыть границу с Россией

Депутат сообщила о планах кабмина Грузии закрыть границу для мужчин из России
Запрет на въезд может коснуться российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, рассказала депутат грузинского парламента. Официальных заявлений от правительства Грузии пока нет
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Власти Грузии с 26 сентября могут закрыть границы для мужчин из России из-за большого потока прибывающих в страну россиян. Об этом сообщила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в грузинском парламенте Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом».

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе», — сказала она.

По ее словам, запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Мамулашвили указала на то, что официальных заявлений от правительства Грузии пока не поступало.

На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин
Общество
Фото:Владимир Иванов / РИА Новости

Рано утром 23 сентября на погранпункте Верхний Ларс была рекордная для 2022 года очередь из автомобилей — 1,7 тыс.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России о загруженности автомобильных пунктов пропуска, наиболее значительные очереди (количество АТС перед пунктом пропуска) тогда были зафиксированы в следующих пунктах:

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
«5 уровней лидерства»: что отличает великолепного начальника от хорошего
Саммари
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов
Статьи
  • Верхний Ларс (граница с Грузией) — 1715 машин;
  • Кяхта (граница с Монголией) — 80 машин;
  • Бурачки (граница с Латвией) — 58 машин;
  • Убылинка (граница с Латвией) — 25 машин.

На следующий день МВД Северной Осетии призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию в связи с тем что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовались большие очереди ожидающих проезда — всего около 2,3 тыс. машин.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Как утверждал министр обороны Сергей Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва.

После этого сообщалось о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что сотрудники пограничной службы страны 25 сентября задержали троих россиян, которые нарушили границу в обход действующего пункта пропуска.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», — отмечается в сообщении.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Грузия Россия граница правительство
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
Общество
На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин
Общество
МВД Осетии призвало отказаться от поездок в Грузию из-за очередей на КПП
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter