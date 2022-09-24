МВД Осетии призвало отказаться от поездок в Грузию из-за очередей на КПП

На границе с Грузией скопилось большое число желающих выехать в соседнюю страну, в очереди уже порядка 2,3 тыс. машин. После объявления в России частичной мобилизации об очередях на границе с ней сообщили власти ряда стран

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

В связи с тем, что на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией образовались большие очереди ожидающих проезда, МВД Северной Осетии, где находится КПП, призвало россиян воздержаться от поездок в соседнюю страну.

«На сегодняшний день на территории республики Северная Осетия — Алания наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Республику Северная Осетия Алания и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс — всего порядка 2300 единиц», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также из-за наплыва машин на дорогах в республики увеличили наряды ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции республики вместе с пограничниками и таможенниками «на постоянной основе отслеживают и контролируют каждый автомобиль на пути его передвижения до момента пересечения границы».

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