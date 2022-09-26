Кремль заявил, что решения о закрытии границ пока не было
Решение о закрытии границ для граждан, подходящих для мобилизации, пока не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В настоящий момент никаких решений на этот счет не было», — сказал он.
Его также спросили о сообщениях про возможное введение военного положения и «транспортной мобилизации», то есть требования передать военным машины.
«Никаких решений на настоящий момент не принималось. Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Фейков больше, чем правды», — ответил Песков.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, об этом утром заявил в своем выступлении президент Владимир Путин. Спустя несколько часов, около полудня, на сайтах авиакомпаний закончились билеты на рейсы из России в соседние страны, не требующие виз для въезда.
Ажиотаж возник и в местах пересечения границ по суше — многокилометровые образовались у границ с Грузией, Казахстаном и Финляндией. В частности, 21 и 22 сентября из России выехали в Финляндию не менее 15,8 тыс. россиян через три пропускных пункта («Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», что вдвое превысило показатели предыдущих дней. При этом число покинувших Финляндию в направлении России осталось прежним.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал инициативу коллеги Сергея Цекова по закрытию границ для россиян призывного возраста «нагнетанием ситуации» и порекомендовал заняться вопросами социальной поддержки подлежащих мобилизации граждан и нарушениями в ходе частичной мобилизации.
Посоветовал не закрывать границы и белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с Путиным днем 26 сентября. Он указал, что российские войска обладают мобилизационным ресурсом в 50 млн человек, а страну покинули «ну 30 тыс., ну 50 тыс.» человек. «Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — считает он. Лукашенко выразил уверенность, что покинувшие Россию граждане решат вернуться обратно, добавив: «Только надо решить, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах». Путин вопрос выехавших за границу в последние дни россиян не затронул.
В Евросоюзе при этом призвали помочь покинувшим страну россиянам из-за частичной мобилизации. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель порекомендовал проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля», подчеркнув, что ЕС следует принимать тех, кому грозит опасность из-за политических убеждений. Официальный Берлин назвал хорошим знаком то, что «многие россияне не хотят участвовать» в действиях России на Украине, подчеркнув, что Германия открыта для приема россиян, уехавших из-за частичной мобилизации.