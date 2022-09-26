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Кремль заявил, что решения о закрытии границ пока не было

Песков призвал аккуратно относиться «ко всем сливам» по вопросу возможного закрытия границ властями России. По его словам, никаких решений «в настоящий момент не было». После объявления мобилизации на границах возникли пробки
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Решение о закрытии границ для граждан, подходящих для мобилизации, пока не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент никаких решений на этот счет не было», — сказал он.

Его также спросили о сообщениях про возможное введение военного положения и «транспортной мобилизации», то есть требования передать военным машины.

«Никаких решений на настоящий момент не принималось. Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам. Фейков больше, чем правды», — ответил Песков.

Очереди на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией. Фоторепортаж
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В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, об этом утром заявил в своем выступлении президент Владимир Путин. Спустя несколько часов, около полудня, на сайтах авиакомпаний закончились билеты на рейсы из России в соседние страны, не требующие виз для въезда.

Ажиотаж возник и в местах пересечения границ по суше — многокилометровые образовались у границ с Грузией, Казахстаном и Финляндией. В частности, 21 и 22 сентября из России выехали в Финляндию не менее 15,8 тыс. россиян через три пропускных пункта («Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», что вдвое превысило показатели предыдущих дней. При этом число покинувших Финляндию в направлении России осталось прежним.

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Лукашенко отреагировал на выезд мужчин из России фразой «пусть бегут»
Политика

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал инициативу коллеги Сергея Цекова по закрытию границ для россиян призывного возраста «нагнетанием ситуации» и порекомендовал заняться вопросами социальной поддержки подлежащих мобилизации граждан и нарушениями в ходе частичной мобилизации.

Посоветовал не закрывать границы и белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с Путиным днем 26 сентября. Он указал, что российские войска обладают мобилизационным ресурсом в 50 млн человек, а страну покинули «ну 30 тыс., ну 50 тыс.» человек. «Они что, если бы тут остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут», — считает он. Лукашенко выразил уверенность, что покинувшие Россию граждане решат вернуться обратно, добавив: «Только надо решить, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах». Путин вопрос выехавших за границу в последние дни россиян не затронул.

В Евросоюзе при этом призвали помочь покинувшим страну россиянам из-за частичной мобилизации. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель порекомендовал проявить «открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля», подчеркнув, что ЕС следует принимать тех, кому грозит опасность из-за политических убеждений. Официальный Берлин назвал хорошим знаком то, что «многие россияне не хотят участвовать» в действиях России на Украине, подчеркнув, что Германия открыта для приема россиян, уехавших из-за частичной мобилизации.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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