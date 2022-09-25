Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности Общество, 01:28
Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко за 13 секунд Спорт, 01:18
Лавров назвал Южно-Китайское море следующей линией обороны НАТО Политика, 01:10
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Запорожская ВГА сообщила об ударе по зернохранилищу в пригороде Токмака Политика, 00:51
Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских соглашений Политика, 00:40
Матвиенко призвала губернаторов не допускать ошибок при мобилизации Политика, 00:31
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Карпин оценил игру сборной в первом матче после начала спецоперации Спорт, 00:14
Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы Политика, 00:13
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 24 сен, 23:59
На Украине допустили мобилизацию «всех или очень многих» студентов Политика, 24 сен, 23:45
ВГА Херсонской области сообщила о взрывах и работе ПВО над Новой Каховкой Политика, 24 сен, 23:34
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 24 сен, 23:30
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы

Белоруссия решит признавать ли итоги референдумов о вхождении частично признанных ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей в состав России после изучения ситуации. Об этом сообщил глава МИД Владимир Макей в интервью телеканалу France 24.

Журналист спросил министра о том, признает ли Белоруссия украинские регионы частью России по итогам референдумов, которые «проводятся под военным давлением».

«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал в ответ Макей.

Лавров счел истерикой реакцию западных лидеров на референдумы на Украине
Политика

Макей назвал политику страны в отношении признания государственных образований независимой и отметил, что речь идет как об Украине, так и о некоторых других частях региона.

Между тем, министр назвал Россию союзником, с которым у страны есть ряд соглашений, но указал, что она не является «хозяйкой» Белоруссии.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

Главы ДНР и ЛНР, а также пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября, спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Решение приняли за несколько часов, для голосования выбрали период с 23 по 27 сентября. В некоторых населенных пунктах по домам вместе с членами ЦИК начали ходить военные и сотрудники полиции.

Киев счел референдумы незаконными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России». Вице-премьер Ирина Верещук пригрозила участникам и сотрудникам ЦИК тюремным сроком за коллаборационизм.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images Трудно найти, легко потерять: откуда берется и как пропадает авторитет
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции

Байден исключил признание итогов референдумов в Донбассе
Политика
Джо Байден

Немецкий канцлер Олаф Шольц, президенты Франции, США и Польши Эмманюэль Макрон, Джо Байден и Анджей Дуда заявили, что референдумы не будут иметь юридической силы и они не признают их результаты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС ввести новые санкции против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что международное сообщество должно осудить вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины.

Теги
Белоруссия Референдум Владимир Макей признание
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Страны G7 осудили референдумы и пригрозили России дополнительными мерами
Политика
Турция заявила, что не признает итоги референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter