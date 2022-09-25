Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы
Белоруссия решит признавать ли итоги референдумов о вхождении частично признанных ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей в состав России после изучения ситуации. Об этом сообщил глава МИД Владимир Макей в интервью телеканалу France 24.
Журналист спросил министра о том, признает ли Белоруссия украинские регионы частью России по итогам референдумов, которые «проводятся под военным давлением».
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал в ответ Макей.
Макей назвал политику страны в отношении признания государственных образований независимой и отметил, что речь идет как об Украине, так и о некоторых других частях региона.
Между тем, министр назвал Россию союзником, с которым у страны есть ряд соглашений, но указал, что она не является «хозяйкой» Белоруссии.
Главы ДНР и ЛНР, а также пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября, спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Решение приняли за несколько часов, для голосования выбрали период с 23 по 27 сентября. В некоторых населенных пунктах по домам вместе с членами ЦИК начали ходить военные и сотрудники полиции.
Киев счел референдумы незаконными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России». Вице-премьер Ирина Верещук пригрозила участникам и сотрудникам ЦИК тюремным сроком за коллаборационизм.
Немецкий канцлер Олаф Шольц, президенты Франции, США и Польши Эмманюэль Макрон, Джо Байден и Анджей Дуда заявили, что референдумы не будут иметь юридической силы и они не признают их результаты.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС ввести новые санкции против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что международное сообщество должно осудить вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины.