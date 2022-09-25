Глава МИД Белоруссии объяснил, в каком случае страна признает референдумы

Белоруссия решит признавать ли итоги референдумов о вхождении частично признанных ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей в состав России после изучения ситуации. Об этом сообщил глава МИД Владимир Макей в интервью телеканалу France 24.

Журналист спросил министра о том, признает ли Белоруссия украинские регионы частью России по итогам референдумов, которые «проводятся под военным давлением».



«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал в ответ Макей.

Макей назвал политику страны в отношении признания государственных образований независимой и отметил, что речь идет как об Украине, так и о некоторых других частях региона.

Между тем, министр назвал Россию союзником, с которым у страны есть ряд соглашений, но указал, что она не является «хозяйкой» Белоруссии.

Главы ДНР и ЛНР, а также пророссийских военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей объявили о референдуме 20 сентября, спустя почти семь месяцев военных действий России на Украине. Решение приняли за несколько часов, для голосования выбрали период с 23 по 27 сентября. В некоторых населенных пунктах по домам вместе с членами ЦИК начали ходить военные и сотрудники полиции.



Киев счел референдумы незаконными и подчеркнул, что они станут основанием для выхода из переговорного процесса с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Украина «освободит свои территории, что бы там ни говорили в России». Вице-премьер Ирина Верещук пригрозила участникам и сотрудникам ЦИК тюремным сроком за коллаборационизм.

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