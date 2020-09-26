Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

Лукашенко «выбрал Россию», и Киев формирует свое отношение к нему исходя из этого выбора, заявил глава МИД Украины. Он добавил, что инаугурация белорусского президента не означает его признание легитимным главой государства

Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.

По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба.

«Мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа», — добавил глава МИД (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное для помощи белорусскому народу.