Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима Общество, 04:59 Разработчик «Новичка» посчитал кому Навального недостаточно долгой Общество, 04:30 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:15 Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ Общество, 03:46 Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска Политика, 03:43 Tut.by предупредил о возможной утрате статуса СМИ Общество, 02:53 Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26 Общество, 02:39 Премьер Японии Суга заявил о готовности встретится с Ким Чен Ыном Политика, 02:23 Определена участница «Детского Евровидения» от России Общество, 02:09 Макгрегор анонсировал бой с Пакьяо Спорт, 01:52 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 01:23 Российские курсанты выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 Общество, 01:20 В Ереване арестовали одного из лидеров оппозиции Армении Политика, 01:12 Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26 Общество, 00:17
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

Лукашенко «выбрал Россию», и Киев формирует свое отношение к нему исходя из этого выбора, заявил глава МИД Украины. Он добавил, что инаугурация белорусского президента не означает его признание легитимным главой государства
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / ТАСС)

Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — считает он.

По словам дипломата, Киев формирует свое отношение к белорусскому президенту в соответствии с его выбором. «И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Кулеба.

Зеленский предсказал крах властей Белоруссии в отсутствие диалога
Политика
Владимир Зеленский

«Мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа», — добавил глава МИД (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он пообещал, что власти страны будут делать все возможное для помощи белорусскому народу.

Отвечая на слова ведущего о том, что Киев осторожен в своих высказываниях относительно Белоруссии, Кулеба заявил, что Украина с самого начала присоединилась к оценкам Евросоюза о происходящем в стране. «И позиция эта очень проста, что и «инаугурация», которая состоялась, не означает признания Александра Лукашенко легитимным главой белорусского государства», — сказал он.

24 сентября белорусский МИД заявил, что Украина не самостоятельна при оценке политической ситуации в Белоруссии. «Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества», — отметило ведомство. Это произошло после того, как Киев отказался признать Лукашенко избранным президентом.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

США и Украина не признали Лукашенко избранным президентом Белоруссии
Политика

Инаугурацию белорусского президента, которая состоялась 23 сентября в закрытом режиме, не признали и другие государства, в том числе США, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада, Великобритания и другие. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности, и сообщили, что пересмотрят свои отношения с Минском.

О поддержке властей Белоруссии заявил Китай. В Кремле считают, что непризнание рядом стран Лукашенко легитимным главой государства противоречит международному праву и является вмешательством во внутренние дела страны.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа, заручился поддержкой 80% избирателей. Несогласные с результатами жители республики с тех пор регулярно организовывают по всей стране протестные митинги и шествия.

Автор
Наталия Анисимова
Украина Белоруссия Дмитрий Кулеба
Материалы по теме
Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко
Политика
Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации
Политика
Минск ответил на отказ стран Запада признать инаугурацию Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter