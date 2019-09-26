США отправят Эр-Рияду батарею Patriot и 200 военных после атаки дронов

Пентагон после атаки дронов на Saudi Aramco принял решение перебросить в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также четыре радара Sentinel и 200 военных

ЗРК Patriot (Фото: Sebastian Apel / AP)

Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные намерены укрепить оборону Саудовской Аравии на фоне недавней атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Заявление Хоффмана опубликовано на сайте Пентагона.

«В свете недавних нападений на Саудовскую Аравию и по их просьбе министр обороны Марк Эспер объявил, что США разместят в королевстве следующее оборудование: одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих», — говорится в сообщении.

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