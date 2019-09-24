Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco

Главы Франции, Германии и Великобритании возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН

«Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в тексте совместного заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Лидеры трех стран отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.

В коммюнике отмечается, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco затрагивает все страны и повышает риск возникновения крупного конфликта. Лидеры трех государств заявили, что атаки напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, включая поиск политического решения конфликта в Йемене. В тексте коммюнике также отмечается необходимость деэскалации ситуации в регионе посредством дипломатических усилий.

В ночь на 17 сентября произошла атака дронов на два предприятия Saudi Aramco — комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». США считают виновником атак Иран, в Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению. Иран обвинения отрицает.