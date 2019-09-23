WSJ сообщила о «многих месяцах» на ремонт нефтяных объектов в Аравии

Источники издания предполагают, что в заявленные два месяца исправить последствия атаки дронов не удастся

Фото: Anupam Nath / AP

Властям Саудовской Аравии не удастся в кратчайшие сроки восстановить нефтяные объекты, поврежденные после атаки дронов в середине сентября. Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.

В этой связи Saudi Arabian Oil Co сейчас лихорадочно ищет компании, которые могли бы предоставить запчасти и заняться восстановительными работами, предлагая дорогие контракты иностранным подрядчикам, в том числе и американской General Electric. «Они буквально бомбардируют контрагентов многочисленными факсами и электронными письмами», - утверждают источники WSJ.

По данным издания, хотя власти Саудовской Аравии готовы потратить на быстрое восстановление сотни миллионов долларов, часть необходимого оборудования Эр-Рияд сможет получить лишь через несколько месяцев.

При этом Saudi Aramco ранее пыталась заверить основных покупателей нефти, что восстановить прежний объем поставок удастся уже в ближайший месяц, а к концу ноября добыча достигнет максимальных показателей. «Все не так просто, как хотелось бы думать. Часть запчастей мы пока найти не смогли», - заявил собеседник WSJ в Эр-Рияде.

Атака на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе произошла 14 сентября. В результате добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза. После этого цены на нефть резко подскочили: стоимость фьючерсов Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель.