В ЧВК «Вагнер» ответили на заявления Киева об угрозе у границы Белоруссии

ЧВК «Вагнер» на данном этапе не участвует в военной операции на Украине, заявили в ней. В Киеве считают, что Белоруссия наращивает силы у границы, в том числе с помощью бойцов частной военной компании

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На сегодняшний день сотрудники ЧВК «Вагнер» работают только в Африке и в Белоруссии, подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Минобороны России, ни где-либо еще, говорится в заявлении ЧВК.

«ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — добавили в ней.

С таким заявлением ЧВК выступила после того, как МИД Украины обвинил Белоруссию в наращивании военных, оружия и техники у границы под видом учений и потребовал отвести силы. По информации ведомства, количество военных растет в Гомельской области Белоруссии. Там скапливаются в том числе бойцы Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», часть которой дислоцируется там с прошлого года после мятежа основателя Евгения Пригожина.

Учения в этой зоне, в том числе из-за близости к Чернобыльской АЭС, создают угрозу, заявили в украинском МИДе. Станция находится от границы в 16 км.

Киев и Минск разместили подразделения на общей границе 2,5 года назад. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, всего Украина сосредоточила там более 120 тыс. военных.

По его словам, в конце июня — начале июля, когда шла подготовка к параду в Минске на День независимости и в связи с этим в страну в том числе из России переместились летательные аппараты и подразделения сухопутных войск, ВСУ начали перебрасывать военных в ответ. Белоруссия после этого дополнительно направила к границе «почти треть армии». Позже Минск связался с Киевом и объяснил, что у Белоруссии и России нет цели атаковать Украину с направления Гомеля, и Киев убрал дополнительные силы, заявил Лукашенко. В то же время те силы, что были размещены на границе 2,5 года назад, там остались с обеих сторон. Как пояснил Лукашенко, полностью отвести войска «подобно смерти», «война идет».

10 августа президент Белоруссии сообщил, что ПВО уничтожила несколько воздушных целей, предположительно ударных беспилотников, которые летели с Украины и нарушили воздушное пространство страны. После этого Лукашенко пообещал, что «любые провокации не останутся без ответа», и в тот же день приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. В Киеве считают, что переброска белорусских войск — это попытка помочь Москве и отвлечь на этот район украинские силы.