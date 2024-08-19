Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУ
На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), Минск оттягивает их на себя, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России 1».
«Мы оттягиваем на себя эти 120 тыс. Для того чтобы они все-таки понимали, что мы с ними не шутим, в случае если. Мы до них доводили эту позицию, — сказал он. — Видя их агрессивную политику, мы ввели туда и разместили в определенных точках [белорусских военнослужащих], так как это в случае войны и обороны было бы».
По его словам, на границе работают белорусские спецподразделения «Альфа», «Алмаз» и другие. Лукашенко также отметил, что эти территории заминированы. «Войн таких не было, чтобы было такое минирование», — добавил он.
Президент Белоруссии напомнил, что обострение обстановки на границе с Украиной произошло в конце июня — начале июля, когда велась подготовка к параду в Минске на День Независимости. В связи с этим в республику, в том числе из России, переместились летательные аппараты и подразделения сухопутных войск.
«Ясно, что они [украинцы] видели — американцы же им всю информацию дают, сегодня же невозможно тайно сделать. Они видели перемещения к нам... И естественно, они к 120 тыс. этих перебрасывать начали десятками военнослужащих в ответ», — рассказал Лукашенко.
В ответ на это Минск отправил в качестве дополнительного усиления «почти треть армии», после чего связался с Киевом. По словам Лукашенко, украинским спецслужбам объяснили, что у Белоруссии и России нет цели атаковать Украину с направления Гомеля.
«Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тыс., отвели, убрали оттуда. И мы тех, которых дополнительно вводили, тоже отвели, — уточнил глава государства. — А те подразделения, которые 2,5 года назад были введены, они тогда и теперь и с их стороны, и с нашей стороны присутствуют».
Он добавил, что полный отвод войск от границы с Украиной «подобен смерти». «Война идет», — заключил Лукашенко.
С 6 августа бои с ВСУ идут на территории Курской области. По словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинова, для атаки на регион Украина стянула силы с других направлений, в том числе с границы с Белоруссией.
После начала военной операции на Украине Лукашенко неоднократно утверждал, что белорусская армия не принимает в ней участия, и исключал возможность атаки со стороны Минска. Вместе с тем он подчеркивал, что Белоруссия поможет России в случае военной агрессии против нее.
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