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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины призвал Белоруссию отвести своих военных от границы

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев утверждает, что Белоруссия под видом учений скапливает на границе войска, оружие и технику, и призвал ее отвести военных на расстояние, равное дальности стрельбы огневых систем. Минск сообщал об усилении ВВС и ПВО у границы
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На границе Украины и Белоруссии последняя под видом учений сосредотачивает военных, оружие и технику, заявил украинский МИД со ссылкой на данные разведки.

По информации ведомства, в Гомельской области Белоруссии скапливается личный состав, в том числе бойцы Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», часть которой дислоцируется там с прошлого года после мятежа основателя Евгения Пригожина, а также реактивные системы залпового огня, средства ПВО, инженерная техника. Учения в этой зоне, в том числе из-за близости к Чернобыльской АЭС, создают угрозу, считают в МИДе.

«Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня», — заявило ведомство.

МИД заявил, что Украина «не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа», но если произойдет нарушение границы, то она будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Белоруссии и в Минобороны Белоруссии.

Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУ
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images
9 августа, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, силы ПВО страны сбили несколько беспилотников, летевших со стороны Украины в направлении России. Он пообещал ответ на «провокации».

Вслед за этим глава Минобороны республики Виктор Хренин заявил о приказе усилить группировки белорусских войск на гомельском и мозырском тактических направлениях вблизи границы с Украиной.

18 августа белорусский командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович сообщил, что Минск значительно нарастил группировку авиации и сил ПВО на границе с Украиной.

На следующий день Лукашенко заявил, что Белоруссия «оттягивает» на себя 120 тыс. военнослужащих ВСУ. По его словам, обострение ситуации началось в конце июня — начале июля, когда велась подготовка к параду на День независимости республики и из России перемещались дополнительные силы. В ответ на это Киев стал перебрасывать своих военных, Минск тоже отправил в качестве дополнительного усиления «почти треть армии».

Лукашенко добавлял, что войска у границ в обеих странах находятся с 2022 года и их отвод в условиях военного времени «подобен смерти».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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