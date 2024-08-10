Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники, сообщил глава страны Александр Лукашенко.

«В 19:04 минуты на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники.Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — рассказал он, передает БелТА.

Материал дополняется.