Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники, сообщил глава страны Александр Лукашенко.
«В 19:04 минуты на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники.Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины», — рассказал он, передает БелТА.
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