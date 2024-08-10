В Киеве оценили стягивание белорусских сил к границе с Украиной

Переброска белорусских войск к границе с Украиной — это попытка помочь Москве и отвлечь на этот район украинские силы, считают в СНБО. Лукашенко сообщал о сбитых целях, летевших со стороны Украины, и пообещал ответ на «провокации»

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Стягивание белорусских сил к границе с Украиной может быть попыткой отвлечь украинские войска на это направление, чтобы помочь российской стороне, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Стягивание сил со стороны Белоруссии к приграничью — это попытка помочь [президенту России Владимиру] Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление. Впрочем, мне кажется, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций», — написал он в телеграм-канале.

С 6 августа продолжаются бои с украинскими силами в Курской области. Минобороны России сообщало о стягивании туда резервов, в том числе танков. В регионе действует режим ЧС федерального значения и режим контртеррористической операции. По данным российских военных, ВСУ потеряла за время боев более 1 тыс. человек. В Киеве назвали целью операции усиление позиций на переговорах. Путин счел действия Киева «масштабной провокацией».

10 августа Лукашенко сообщил, что накануне белорусские силы противовоздушной обороны сбили над территорией страны несколько воздушных целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших со стороны Украины. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей. «Без ответа любые провокации не останутся», — пообещал глава государства.

Позже глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о приказе усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Гомельский и Мозырский районы Белоруссии находятся вблизи границ с украинской Черниговской областью и российской Брянской.

До этого в начале июля Лукашенко заявил об активизации ВСУ у границ с Белоруссией и усилении белорусских войск в этом районе. Спустя почти две недели он объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — подчеркнул тогда белорусский лидер.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат» указывал, что для атаки в Курской области ВСУ стянули силы с других направлений, в том числе с границы с Белоруссией.

Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Вместе с этим он подчеркивал, что Белоруссия поможет России в случае военной агрессии против нее.