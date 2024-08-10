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Военная операция на Украине ,  
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Белоруссия начала переброску войск к границе с Украиной

Лукашенко отдал приказ усилить группировки войск на границе с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
В середине июля Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной, отметив, что напряженности там больше нет. Ранее сегодня он сообщил о сбитых над Белоруссией украинских беспилотниках и обвинил Киев в намеренной провокации
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы» Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы», — подчеркнул Хренин.

Гомельский и Мозырский районы расположены на юго-востоке Белоруссии вблизи границы с Украиной (Сумская область) и Россией (Брянская область).

Ранее в этот день Лукашенко сообщил, что накануне вечером белорусская ПВО уничтожила несколько целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших с территории Украины. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей. «Без ответа любые провокации не останутся», — пообещал глава государства.

Лукашенко пообещал, что «провокации» Украины не останутся без ответа
Политика
Александр Лукашенко

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны России уточняло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В НАК заявляли о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов». За последние два дня Минобороны отчитывалось о прибытии в регион российских резервов, в том числе танков и систем РСЗО.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».

Лукашенко после начала спецоперации на Украине не раз заверял, что белорусская армия не принимает участия в военной операции, и исключал атаку со стороны Минска. Вместе с этим он подчеркивал, что Белоруссия поможет России в случае военной агрессии против нее.

13 июля он объявил, что напряженности на белорусско-украинской границе больше нет, и приказал отвести оттуда войска. «Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — подчеркнул тогда белорусский лидер.

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Белоруссия переброска войск Александр Лукашенко провокация Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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