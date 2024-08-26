Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской области

Весной Сырский столкнулся с призывами к отставке, на ней настаивал глава офиса президента Украины Ермак. Атаку ВСУ в Курской области рассматривают как попытку главкома «реабилитироваться». Путин обещал Киеву достойный ответ

Александр Сырский (на переднем плане) (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

После российского наступления в Харьковской области в мае этого года главком ВСУ Александр Сырский столкнулся с призывами к отставке; по непроверенным данным, на его увольнении настаивал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает The Telegraph.

Теперь некоторые в Киеве рассматривают атаку ВСУ на Курскую область как попытку Сырского «реабилитироваться», пишет газета. Издание полагает, что судьба главкома будет зависеть от исхода операции и «может быть решена в ближайшие несколько недель». С похожей оценкой ранее выступили авторы The Economist.

Сырский вступил в должность главкома ВСУ в феврале 2024 года, сменив Залужного. Как пишет Telegraph, он «унаследовал плохое положение дел» на фронте, когда армия была истощена интенсивными боями в Запорожской области, а американская военная помощь оказалась заморожена на несколько месяцев. Первым важным решением Сырского стало отступление из Авдеевки под Донецком в конце зимы.

По словам одного из солдат, с которым побеседовало издание, среди военных Сырский был известен «как очень консервативный, прямолинейный парень», но после начала операции в Курской области это мнение у большинства изменилось. «Удивительно, как ему удалось скрыть подготовку от СМИ и телеграм-каналов», — сказал он.

Однако, пишет газета, «риски огромны и очевидны», атака на Курскую область ослабила позиции ВСУ в Донбассе. У России есть превосходство в воздухе и численное преимущество. Украина рассчитывает на западную помощь, в том числе средства ПВО и истребители F-16, но пока самолетов недостаточно, «чтобы переломить ситуацию». Москва осуждает Запад за поставки Киеву вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью начавшейся 6 августа операции пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее говорил, что Киев хочет усилить свои позиции на переговорах, но Зеленский с этим не согласился.

Российский президент Владимир Путин исключил переговоры с Украиной, потребовал «выбить» ВСУ с территории России и пообещал подготовить «достойный ответ». 23 августа посол в США Анатолий Антонов заявил, что Путин уже принял решение и «все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», не приведя деталей.