CNN: в команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол на фоне боев с Россией

В США заявили о расколе в ВСУ на фоне боев с Россией

В команде главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского произошел раскол, поскольку подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия против России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Молодые подчиненные ставят под сомнение готовность Сырского нести значительные потери в боях на истощение на передовой», — говорится в материале.

В то же время, по оценке издания, Россия значительно превосходит Украину в живой силе, а нехватка боеприпасов остается для Киева серьезной проблемой.

От успеха этой операции, как пишет The Economist, «вполне может зависеть» карьера генерала Сырского, поскольку может возникнуть вопрос, «разумно ли было выделять так много войск» для атаки на Курскую область, «когда критически важные линии фронта тонки», — отмечают авторы.

Утром 6 августа ВСУ атаковали границу с Россией в Суджанском и Кореневском районах Курской области на границе с Сумской областью Украины. Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. К 8 августа, по данным Минобороны, ВСУ потеряли свыше 600 человек.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки украинских военных на Курскую область усиление позиций на переговорах. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер при этом отмечал, что Киев заранее не уведомил Вашингтон о своих намерениях вторгнуться в Курскую область. Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией».