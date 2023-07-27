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Политика ,  
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Армия Нигера встала на сторону объявивших о перевороте офицеров

Вооруженные силы Нигера поддержали мятежников, объявивших о свержении президента
Командование ВС Нигера решило поддержать военных, объявивших о свержении президента, ради «его физической неприкосновенности». В армии предупредили, что вмешательство других стран приведет к «катастрофическим последствиям»
Фото: Legnan Koula / EPA / ТАСС
Фото: Legnan Koula / EPA / ТАСС

Командование Вооруженных сил Нигера встало на сторону группы военных, которая объявила о свержении президента Мохамеда Базума, сообщает армия в Twitter.

Такое решение было принято после встречи командования с представителями мятежников 26 июля. В ВС заявили, что оно продиктовано «заботой о сохранении физической неприкосновенности президента и его семьи» и стремлением предотвратить вооруженные конфликты.

В штабе ВС предупредили, что любое внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере «чревато катастрофическими и неконтролируемыми последствиями» для населения и приведет к хаосу в стране.

Группа офицеров, назвавшая себя Национальным советом по защите родины (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP) в ночь на 27 июля объявила о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени) и призвала другие страны не вмешиваться в происходящее. От имени мятежников выступил генерал-полковник Амаду Абдраман, передает Jeune Afrique. По его словам, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

По данным портала, Базум задержан, с ним находятся жена и сын, а дочери президента сейчас в Париже. С главой государства связались госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек ООН Антониу Гутерриш, они выразили ему поддержку. Освободить президента потребовал глава Африканского союза Азали Ассумани, который выступил на форуме Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Российский МИД призвал стороны конфликта к диалогу.

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году, Би-би-си называет его близким союзником Франции и других стран Запада. 27 июля в Twitter главы государства появился пост, в котором говорится, что «с трудом завоеванные достижения будут сохранены; все нигерийцы, которые ценят демократию и свободу, позаботятся об этом».

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