В Думу внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Депутат предложил лишать приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации и выдворять из страны. Конституция запрещает лишать гражданства без желания человека

Михаил Матвеев (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуму будет внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и службы в армии. Об этом депутат-коммунист, замглавы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале.

Закон также будет предполагать выдворение в страну, «откуда такой «недогражданин» прибыл». «Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства», — добавил Матвеев.

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. За несоблюдение обязанностей по постановке на воинский учет предусмотрено административное наказание. Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». В Конституции не прописано различие между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным гражданством. В апреле президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за «фейки» об армии, ее «дискредитацию», совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, и еще несколько десятков статей УК.

В августе стало известно о нескольких случаях, когда полицейские отвозили недавно получивших российский паспорт граждан в военкоматы для постановки на воинский учет.

Так, 16 августа об этом отчиталась полиция Санкт-Петербурга. Ведомство сообщило о дополнении «новой опцией» миграционных рейдов: сотрудники «встречают» и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян» об обязанности воинской службы. Более 100 человек были доставлены в военные комиссариаты.

В тот же день десять мигрантов отвезли в военкоматы в Чувашии. Спустя неделю, 24 августа, в Челябинске полицейские вручили повестки семерым мигрантам, еще троих отвезли для постановки на учет.

Опрошенные РБК юристы назвали действия полицейских полностью правомерными, указав, что такой закон действует давно и обязанности россиян не менялись. «Просто сейчас на этом акцентируется внимание в силу специальной военной операции», — объяснил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.