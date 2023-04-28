Путин подписал закон о лишении гражданства за фейки об армии

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», следует из базы портала правовой информации.

В нем, в частности, перечислены условия, при которых возможна потеря приобретенного российского гражданства. Это совершение «действий, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также преступлений, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России).

Материал дополняется.