Полиция после рейда в Петербурге доставила в военкомат сотню мигрантов

В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд, в ходе которого выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет, сообщили в МВД

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Полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сообщила, что «дополнила новой опцией» миграционные рейды: полицейские «встречают» и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян» об обязанности воинской службы.

«Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что на одного из иностранцев возбудили уголовное дело по ст. 327 УК после предъявления им поддельных документов.

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

После начала российской военной операции на Украине Госдума упростила получение российского гражданства иностранцам, решившим заключить контракт с Минобороны. Согласно закону, при заключении годового контракта о военной службе получить российский паспорт можно будет «без длительного ожидания и других бюрократических преград».

В мае этого года депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил о подготовке законопроекта, позволяющего призывать на спецоперацию приобретших гражданство России мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья. Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву.

В то же время миграционный прирост населения России в прошлом году сократился, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

В мае МВД предложило ввести новый институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий в этой сфере государственный контроль. Если законопроект будет принят, МВД сможет приходить к юрлицам, использующим труд мигрантов, на проверки которых ранее установили мораторий.