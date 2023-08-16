branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Перепланировка в квартире: что можно и чего нельзя делать при ремонте Недвижимость, 12:50
В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна Общество, 12:48
Половина снимающих жилье россиян заявили о росте арендной платы Недвижимость, 12:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Портфель ПСБ по строительству жилья для сотрудников ОПК составит ₽50 млрд Пресс-релиз, 12:39
«Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации долларов Инвестиции, 12:39
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 12:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине Политика, 12:31
В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ Политика, 12:31
Как зеленый транспорт меняет жизнь в мегаполисах и влияет на рынок труда РБК и ДПиООС, 12:23
Дэйна Уайт рассказал о желании Марка Цукерберга провести бой в UFC Спорт, 12:19
«Умная колонка — это новый приемник». Как радио меняется в digital-эпоху Life, 12:17
В Египте закрыли пляжи на популярном курорте из-за акулы Life, 12:14
Тело молодого мужчины нашли в фонтане в Екатеринбурге Общество, 12:08
Общество ,  
0 

Полиция после рейда в Петербурге доставила в военкомат сотню мигрантов

Полиция Петербурга после рейда на овощебазе доставила в военкомат сотню мигрантов
В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд, в ходе которого выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет, сообщили в МВД
Фото: slexp880 / Shutterstock
Фото: slexp880 / Shutterstock

Полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция сообщила, что «дополнила новой опцией» миграционные рейды: полицейские «встречают» и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян» об обязанности воинской службы.

«Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что на одного из иностранцев возбудили уголовное дело по ст. 327 УК после предъявления им поддельных документов.

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

После начала российской военной операции на Украине Госдума упростила получение российского гражданства иностранцам, решившим заключить контракт с Минобороны. Согласно закону, при заключении годового контракта о военной службе получить российский паспорт можно будет «без длительного ожидания и других бюрократических преград».

Читайте на РБК Pro
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Что делать с сотрудником со «звездной болезнью». Профилактика и план Б

В мае этого года депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) сообщил о подготовке законопроекта, позволяющего призывать на спецоперацию приобретших гражданство России мигрантов, в том числе из Средней Азии и Закавказья. Депутат объяснил подготовку законопроекта тем, что сейчас те, кто имеет двойное гражданство, не подлежат призыву.

В то же время миграционный прирост населения России в прошлом году сократился, составив 61,9 тыс. человек, или 0,4 на тысячу человек постоянного населения (в 2021 году было почти 430 тыс. человек миграционного прироста). Цифра за 2022 год была скорректирована статистической службой с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.

В мае МВД предложило ввести новый институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий в этой сфере государственный контроль. Если законопроект будет принят, МВД сможет приходить к юрлицам, использующим труд мигрантов, на проверки которых ранее установили мораторий.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
овощебаза рейд полиция мигранты военкомат Санкт-Петербург
Материалы по теме
ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам
Общество
В России от кори привили более 600 тыс. мигрантов
Общество
ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Россию через фиктивное лечение
Политика