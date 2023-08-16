Юристы объяснили, почему силовики законно отвезли мигрантов в военкомат

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У полицейских, которые привезли около сотни мигрантов с российским гражданством в военкомат, были основания для этого, заявили РБК опрошенные юристы.

Рейд длился два дня в Петербурге на юге города. Во время него полицейские нашли более 100 мигрантов, которые не состояли на воинском учете. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Как только мигрант принял гражданство России, он уже и не мигрант, а гражданин России. В статье 59 Конституции РФ сказано, что каждый гражданин должен выполнять обязанности по защите отечества, если подлежит призыву по возрасту, здоровью. <...> В этом нет ничего незаконного, ничего необычного», — заявил председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский.

По его словам, этот закон действует давно и обязанности россиян не менялись. «Просто сейчас на этом акцентируется внимание в силу специальной военной операции», — пояснил Старинский.

Партнер юридической компании «Надмитов, Иванов и партнеры», кандидат юридических наук, доцент Булат Тугутов добавил, что в случае уклонения от призыва россиянину грозит административная ответственность.

«Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за несоблюдение обязанностей по постановке на воинский учет при приобретении гражданства, при перемене места жительства, изменении семейного положения. Полиция в ходе проведения соответствующих проверок соблюдения миграционного законодательства попутно выявила нарушения законодательства о порядке постановки на воинский учет», — заявил Тугутов.

Он также назвал действия полицейских полностью правомерными и отметил, что действия сотрудников правоохранительных органов можно обжаловать в судебном порядке, в частности по статье 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов заявил, что «обжаловать тут нечего».

«Действия полиции в данном случае абсолютно законны. <...> У граждан, приобретших гражданство России, появляются не только права, но и обязанности, в том числе постановка на воинский учет», — сказал Коженов.

По словам Коженова, у юристов бывают разногласия с различными инициативами властей Санкт-Петербурга, «но здесь у нас нет никаких вопросов к действиям полиции».

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов также согласился с законностью рейда и отметил, что у его комитета нет возражений против такой деятельности полиции.