В Чувашии отвезли в военкомат получивших гражданство России иностранцев

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В Чувашии сотрудники ФСБ и военного комиссариата выявили иностранцев, которые получили российское гражданство и не встали после этого на воинский учет, сообщает портал «Pro город» со ссылкой на военкомат республики.

«Выявлены граждане, проживающие в городах Чебоксары и Новочебоксарск, не вставшие на воинский учет в установленный законодательством срок. Организована явка указанных лиц в соответствующие военные комиссариаты республики», — говорится в сообщении.

Иностранцев привлекли к ответственности по ст. 21.5 КоАП («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Наказание по этой статье — предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. руб.

Портал «Чебоксары Live» уточняет, что речь идет о десяти выходцах из Средней Азии, недавно получивших российское гражданство.

С 1 октября текущего года вступят в силу поправки в ст. 21.5 КоАП, а именно за несообщение в военкомат «сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией», будет грозить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В случае несообщения тех же данных в период призыва — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.





Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

Днем 16 августа полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете. Всех их доставили в военкомат Фрунзенского района города.