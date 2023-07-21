Клишас раскритиковал идею лишать приобретенного по рождению гражданства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 18:57
Нападающий «Краснодара» стал автором первого гола нового сезона РПЛ Спорт, 19:40
В Совфеде напомнили Думе позицию Путина о призывном возрасте с 21 года Политика, 19:33
Навального отправили в ШИЗО до приговора Политика, 19:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:27
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Политика, 19:22
«Нехватка бычьего импульса». Когда к биткоину вернется волатильность Крипто, 19:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд в Москве арестовал Игоря Стрелкова Политика, 19:15
Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций Бизнес, 19:14
Атак стало в разы больше: как бизнесу защититься от киберпреступников Тренды, 19:07
Клишас раскритиковал идею лишать приобретенного по рождению гражданства Политика, 19:05
Монсон рассказал о планах поучаствовать в выборах в Госдуму в 2026 году Спорт, 19:03
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
В России покажут новый фильм Вуди Аллена «Великая ирония» Life, 19:01
Политика ,  
0 

Клишас раскритиковал идею лишать приобретенного по рождению гражданства

Клишас раскритиковал выступивших с идеей о лишении российского гражданства по рождению
Клишас усомнился в профпригодности сенаторов, которые предложили распространить закон о лишении российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности» России, на ставших россиянами по рождению
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отреагировал на внесение в Госдуму сенаторами от Крыма, Севастополя и ЛНР законопроекта о лишении приобретенного по рождению российского гражданства за тяжкие преступления.

Также в своем телеграм-канале Клишас привел текст ст. 6 Конституции. «Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал он.

В ст. 6 Конституции России сказано, что:

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Ранее сенаторы от Крыма Сергей Цеков, от Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, от ЛНР Ольга Бас предложили распространить принятый в апреле закон о лишении гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности» России на ставших российскими гражданами по рождению или в связи с изменением госграниц.

Соответствующий законопроект сенаторы внесли в Госдуму 21 июля. По их мнению, недопустимость лишения гражданства не исключает возможности отмены государством принятого решения о приеме в него или о его прекращении. «Реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно- правового статуса всех субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон о лишении приобретенного российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности», президент Владимир Путин подписал в конце апреля. Мера грозит в том числе за «фейки» о российской армии (ст. 207.3 УК) или ее дискредитацию (ст. 280.3 УК). Всего условиями для лишения гражданства стали свыше 60 статей кодекса, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность и «наркотические».

Читайте на РБК Pro
Что грозит компании за взятку и как защищаться в суде
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

В парламент этот закон был внесен в 2021-м, его инициатором был Путин. Он же в ноябре прошлого года предложил лишать гражданства за совершение преступлений или действий, угрожающих нацбезопасности России. Госдума одобрила закон 18 апреля, Совфед — 26-го, а спустя два дня его подписал президент.

В апреле прошлого года спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Клишас Конституция лишение гражданства сенаторы
Материалы по теме
Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Общество
Юристы пояснили, за что украинцев могут лишить приобретенного гражданства
Общество
МВД начнет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter