Клишас раскритиковал идею лишать приобретенного по рождению гражданства

Клишас усомнился в профпригодности сенаторов, которые предложили распространить закон о лишении российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности» России, на ставших россиянами по рождению

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отреагировал на внесение в Госдуму сенаторами от Крыма, Севастополя и ЛНР законопроекта о лишении приобретенного по рождению российского гражданства за тяжкие преступления.

Также в своем телеграм-канале Клишас привел текст ст. 6 Конституции. «Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», — написал он.

В ст. 6 Конституции России сказано, что: 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Ранее сенаторы от Крыма Сергей Цеков, от Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, от ЛНР Ольга Бас предложили распространить принятый в апреле закон о лишении гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности» России на ставших российскими гражданами по рождению или в связи с изменением госграниц.

Соответствующий законопроект сенаторы внесли в Госдуму 21 июля. По их мнению, недопустимость лишения гражданства не исключает возможности отмены государством принятого решения о приеме в него или о его прекращении. «Реализация данного проекта федерального закона позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом, равенства конституционно- правового статуса всех субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон о лишении приобретенного российского гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности», президент Владимир Путин подписал в конце апреля. Мера грозит в том числе за «фейки» о российской армии (ст. 207.3 УК) или ее дискредитацию (ст. 280.3 УК). Всего условиями для лишения гражданства стали свыше 60 статей кодекса, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность и «наркотические».

В парламент этот закон был внесен в 2021-м, его инициатором был Путин. Он же в ноябре прошлого года предложил лишать гражданства за совершение преступлений или действий, угрожающих нацбезопасности России. Госдума одобрила закон 18 апреля, Совфед — 26-го, а спустя два дня его подписал президент.

В апреле прошлого года спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа».