В Челябинске повестки в военкомат мигранты получили прямо на рынке

Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

В Челябинске сотрудники военных комиссариатов вручили повестки мигрантам, получившим российское гражданство, но не вставшим на воинский учет, сообщает местный телеканал «31».

Повестки были вручены на Китайском рынке в Металлургическом районе города. Обладателями повесток в военкомат стали семь человек, троих человек увезли в военкомат для постановки на учет.

Согласно ст. 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

16 августа в Чувашии сотрудники ФСБ и военного комиссариата выявили иностранцев, которые получили российское гражданство и не встали после этого на воинский учет. Речь идет о десяти выходцах из Средней Азии, проживающих в городах Чебоксары и Новочебоксарск.

Их отвезли в военкоматы республики и привлекли к ответственности по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Наказание по этой статье — предупреждение или штраф от 500 руб. до 3 тыс. руб.