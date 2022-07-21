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На Украине сшили вышиванки с турецкими беспилотниками Bayraktar

Фото: verkhovna.rada.ukraine / Telegram
Фото: verkhovna.rada.ukraine / Telegram

Вышиванки с турецкими ударными беспилотниками Bayraktar начнут продавать на Украине, 15% от прибыли передадут украинским войскам. Об этом говорится в Telegram-канале Верховной рады Украины.

«Теперь Bayraktar есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. <...> Такие вышиванки скоро поступят в свободную продажу, 15% от [продаж] будут перечислять вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

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Первыми обладателями вышиванок стали генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар и его брат, технический директор предприятия Сельджук Байрактар.

Украина начала покупать турецкие дроны в начале 2019 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

После начала специальной военной операции компания Baykar Makina бесплатно передала Украине еще четыре таких беспилотника. Деньги, которые жители Литвы и Украины собрали на их приобретение, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые покинули страну после начала спецоперации.

Теги
Украина Верховная рада Украины Bayraktar
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