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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом у острова Змеиный беспилотнике Bayraktar TB2

Средства ПВО сбили еще два беспилотника — над Малой Камышевахой и Северском. Российская артиллерия в течение дня уничтожила «до 190 человек личного состава» ВСУ
&laquo;Байрактар ТБ2&raquo;, архивное фото
«Байрактар ТБ2», архивное фото (Фото: Zuma / TASS)

Российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны. В течение дня были сбиты еще два беспилотника: над населенными пунктами Малая Камышеваха (Харьковская область) и Северск Луганской народной республики (населенный пункт с таким названием есть в Донецкой области).

В районе Северска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены два «склада боеприпасов националистов», а в районе населенного пункта Лоскутовка (Луганская область) поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявили в ведомстве. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики», — говорится в сообщении Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ракетные войска поразили артиллерийскую батарею в районе села Зарожное в Харьковской области, батарею РСЗО «Ураган» в районе Николаева, а также «четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».

Артиллерийские подразделения уничтожили до 190 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.

Всего с начала военной операции на Украине уничтожены:

  • 149 самолетов;
  • 112 вертолетов;
  • 729 БПЛА;
  • 288 зенитных ракетных комплексов;
  • 2846 танков и других боевых бронированных машин;
  • 327 установок реактивных систем залпового огня;
  • 1323 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 2662 единицы специальной военной автомобильной техники.
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ООН сообщила о 3,1 тыс. погибших мирных жителей на Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Военная операция началась 24 февраля. 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «начале следующей стадии» военных действий. В Минобороны целью второй фазы операции назвали взятие под контроль Донбасса и Южной Украины.

На Украине действует военное положение, президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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