Минобороны сообщило о сбитом у острова Змеиный беспилотнике Bayraktar TB2
Российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны. В течение дня были сбиты еще два беспилотника: над населенными пунктами Малая Камышеваха (Харьковская область) и Северск Луганской народной республики (населенный пункт с таким названием есть в Донецкой области).
В районе Северска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены два «склада боеприпасов националистов», а в районе населенного пункта Лоскутовка (Луганская область) поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявили в ведомстве. «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской народной республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Ракетные войска поразили артиллерийскую батарею в районе села Зарожное в Харьковской области, батарею РСЗО «Ураган» в районе Николаева, а также «четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».
Артиллерийские подразделения уничтожили до 190 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники, добавили в Минобороны.
Всего с начала военной операции на Украине уничтожены:
- 149 самолетов;
- 112 вертолетов;
- 729 БПЛА;
- 288 зенитных ракетных комплексов;
- 2846 танков и других боевых бронированных машин;
- 327 установок реактивных систем залпового огня;
- 1323 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 2662 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военная операция началась 24 февраля. 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «начале следующей стадии» военных действий. В Минобороны целью второй фазы операции назвали взятие под контроль Донбасса и Южной Украины.
На Украине действует военное положение, президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.