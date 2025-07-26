На Украине похоронили военных, погибших при крушении Ил-76 с пленными
Во Львове похоронили 12 бойцов ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в январе прошлого года. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
В публикации перечислены имена и фамилии погибших. Они совпадают с именами и фамилиями в списке украинских пленных, летевших в Ил-76, который после катастрофы опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.
В сообщении отмечается, что обстоятельства произошедшего все еще выясняются.
Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года у села Яблоново Белгородской области. В результате все погибли. На тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов опровергал информацию о том, что на борту находились украинские военнопленные. Однако в апреле замглавы МВД Украины Леонид Тимченко признал это.
В декабре 2024 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении. О том, что Украина обратилась по поводу возможной выдачи останков погибших, российские власти рассказывали еще весной 2024-го.
По данным Минобороны России, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты. Российский президент Владимир Путин говорил, что самолет сбили американским зенитно-ракетным комплексом Patriot, допуская, что это могло произойти случайно. По информации СК России, такие системы были на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. По версии российских следователей, командир этой бригады Николай Дзяман отдал приказ сбить самолет. Он обвиняется в совершении теракта и объявлен в международный розыск.
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