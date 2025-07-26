 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине похоронили военных, погибших при крушении Ил-76 с пленными

В ВСУ признали гибель украинских пленных в крушении Ил-76 в 2024-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Во Львове похоронили 12 бойцов ВСУ, погибших при крушении Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в начале 2024-го. В Киеве опровергали данные о пленных на борту. Москалькова в декабре сообщила о передаче их тел Киеву
Фото: Roman Baluk / Reuters
Фото: Roman Baluk / Reuters

Во Львове похоронили 12 бойцов ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области в январе прошлого года. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Данила в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В публикации перечислены имена и фамилии погибших. Они совпадают с именами и фамилиями в списке украинских пленных, летевших в Ил-76, который после катастрофы опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

В сообщении отмечается, что обстоятельства произошедшего все еще выясняются. 

NYT узнал о вопросах родственников погибших в Ил-76 украинских военных
Политика
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, январь 2024 года

Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года у села Яблоново Белгородской области. В результате все погибли. На тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов опровергал информацию о том, что на борту находились украинские военнопленные. Однако в апреле замглавы МВД Украины Леонид Тимченко признал это.

В декабре 2024 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Москва передала Киеву тела погибших при крушении. О том, что Украина обратилась по поводу возможной выдачи останков погибших, российские власти рассказывали еще весной 2024-го.

По данным Минобороны России, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты. Российский президент Владимир Путин говорил, что самолет сбили американским зенитно-ракетным комплексом Patriot, допуская, что это могло произойти случайно. По информации СК России, такие системы были на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. По версии российских следователей, командир этой бригады Николай Дзяман отдал приказ сбить самолет. Он обвиняется в совершении теракта и объявлен в международный розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Львов ВСУ похороны погибшие военнопленные Ил-76
Материалы по теме
Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных
Политика
В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими пленными с Украины
Политика
В Киеве заявили об украинских пленных в сбитом Ил-76
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,35 (+0,01) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 79,55 (+0,69) Инвестиции, 08:23
Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны постоянно растет Политика, 13:44
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Спорт, 13:41
Любовь к Корее как бизнес: какие товары культурный тренд вывел в топПодписка на РБК, 13:38
Великая сенсационно проиграла украинке на чемпионате мира по фехтованию Спорт, 13:35
Мосгорсуд арестовал россиянина Крысяева по делу о госизмене Политика, 13:34
Тренд на перегруз: что такое интенсификация труда и как с ней боротьсяПодписка на РБК, 13:22
В пожаре под Екатеринбургом погибла женщина и трое детей Общество, 13:12
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
Квартиры будут продавать на маркетплейсах: что ждет рынок недвижимостиПодписка на РБК, 13:06
На Украине похоронили военных, погибших при крушении Ил-76 с пленными Политика, 13:00
Хвосты прошлого: что на самом деле значит «закрыть гештальт»Подписка на РБК, 12:54
Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 5 кг золота и более ₽63 млн Общество, 12:53
Российские прыгуны в воду стали пятыми в командном миксте на ЧМ Спорт, 12:51
Катар пригрозил сократить поставки СПГ в Европу Экономика, 12:47