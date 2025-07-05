СК назвал имя командира ВСУ, отдавшего приказ сбить Ил-76 с пленными

Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Дзяман приказал сбить из Patriot российский Ил-76 с украинскими пленными в январе 2024-го, установил СК. Этого же военного недавно приговорили к пожизненному за сбитый А-50 на Кубани

Николай Дзяман (Фото: СК России)

Приказ сбить российский самолет Ил-76М в Белгородской области в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнопленных, отдал командир ВСУ Николай Дзяман, сообщил СК.

«Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы [как Patriot, из которого сбили самолет, ] состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — сказано в сообщении.

Дзяман обвиняется в совершении теракта и объявлен в международный розыск.

Самолет потерпел крушение 24 января прошлого года. Всего на борту были 74 человека. Ракета была запущена с территории Харьковской области. Президент Владимир Путин не исключал, что украинские военные могли сбить борт случайно.

Дзяман в России был заочно приговорен к пожизненному сроку по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У (создан на базе Ил-76), сообщал «Коммерсантъ». Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

А-50 был сбит в феврале 2024-го над Краснодарским краем, погибли 10 членов экипажа. Было установлено, что данные о самолете передал Украине житель Ялты, прилетевший в Сочи. Он зафиксировал, когда взлетел А-50, и сообщил эту информацию кураторам из спецслужб.

В материалах дела отмечалось, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.