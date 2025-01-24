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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнал о вопросах родственников погибших в Ил-76 украинских военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, январь 2024 года
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, январь 2024 года (Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Telegram)

Украинские власти не заинтересованы в расследовании крушения в Белгородской области в январе 2024 года военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Такое мнение в день годовщины крушения выразила дочь одного из пленных в беседе с газетой The New York Times.

«У нас много вопросов по этой ситуации... Они (украинские военные власти. — РБК) собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на какие вопросы», — сообщила София Соболева. Девушка уверена, что ее отец находился в самолете.

Она добавила, что семьи погибших «логически понимают», что самолет сбила Украина, но «не обладают официальными данными». Соболева уверена, что семьи погибших вряд ли когда-либо получат ответы на свои вопросы. Например, как это произошло и почему.

Девушка описала своего отца как доброго человека с «золотыми руками» — способного починить все, что сломалось, и любящего садоводство.

«Было много стресса и слез, но я до сих пор не могу понять, что произошло. Теперь я просто ношу его черную шляпу, так мне становится теплее — и морально, и физически», — добавила дочь погибшего.

Международный Комитет Красного Креста подтвердил, что присутствовал при передаче останков 8 ноября 2024 года.

Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно
Политика
Фото:ТАСС

Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года в Белгородской области. В результате все погибли. По данным Минобороны России, самолет разбился около 11:00 мск, он выполнял плановый полет. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

Телеканал France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции сообщал, что самолет был сбит в Белгородской области украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов утверждал, что борт сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T».

Следственный комитет сообщил, что на месте крушения были обнаружены обломки зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes.

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