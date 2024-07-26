Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновности
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что он не убивал ее, передает корреспондент «Страна.ua» с заседания суда.
«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также сообщил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».
Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами, он заявил, что относится к ним «максимально негативно». «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», — сказал Зинченко.
Ранее в этот день суд отправил Зинченко под стражу на два месяца без права внесения залога. Его адвокат уже заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда.
Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Спустя несколько дней после покушения ответственность за убийство взяли на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которую Зинченко упоминал в соцсетях.
Самого Зинченко задержали 25 июля в Днепре. Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». По словам министра, пока следователи считают Зинченко «только исполнителем».
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором». Кроме этого, она неоднократно выступала против использования русского языка среди военных ВСУ.
В 2023 году Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной стали ее очередные высказывания об украинском языке, но уже в адрес членов батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Фарион заявила, что не может назвать азовцев украинцами, если они не говорят на украинском языке. «Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие?» — сказала она.
В ноябре прошлого года Фарион уволили с должности профессора Национального университета «Львовская политехника». Это произошло после митинга студентов университета, выступивших за ее скорейшую отставку. На транспарантах митингующих были в том числе лозунги «Образование без коммунистов». Фарион стала членом КПСС в 1988 году, выяснил в 2012 году журналист Анатолий Шарий. Она долгое время отрицала это, однако потом начала заявлять, что без вступления в партию не смогла бы построить научную карьеру.
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