Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновности

18-летнего Зинченко задержали 25 июля в Днепре, спустя шесть дней после покушения на Фарион. В МВД заявляли, что следователи считают его «только исполнителем». Сам молодой человек на суде опроверг свою причастность к убийству

Вячеслав Зинченко (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что он не убивал ее, передает корреспондент «Страна.ua» с заседания суда.

«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также сообщил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами, он заявил, что относится к ним «максимально негативно». «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», — сказал Зинченко.

Ранее в этот день суд отправил Зинченко под стражу на два месяца без права внесения залога. Его адвокат уже заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Спустя несколько дней после покушения ответственность за убийство взяли на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которую Зинченко упоминал в соцсетях.

Самого Зинченко задержали 25 июля в Днепре. Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». По словам министра, пока следователи считают Зинченко «только исполнителем».