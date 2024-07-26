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Политика ,  
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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновности

18-летнего Зинченко задержали 25 июля в Днепре, спустя шесть дней после покушения на Фарион. В МВД заявляли, что следователи считают его «только исполнителем». Сам молодой человек на суде опроверг свою причастность к убийству
Вячеслав Зинченко
Вячеслав Зинченко (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что он не убивал ее, передает корреспондент «Страна.ua» с заседания суда.

«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также сообщил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами, он заявил, что относится к ним «максимально негативно». «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», — сказал Зинченко.

Ранее в этот день суд отправил Зинченко под стражу на два месяца без права внесения залога. Его адвокат уже заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда.

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Вячеслав Зинченко

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Спустя несколько дней после покушения ответственность за убийство взяли на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которую Зинченко упоминал в соцсетях.

Самого Зинченко задержали 25 июля в Днепре. Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». По словам министра, пока следователи считают Зинченко «только исполнителем».

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором». Кроме этого, она неоднократно выступала против использования русского языка среди военных ВСУ.

В 2023 году Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной стали ее очередные высказывания об украинском языке, но уже в адрес членов батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Фарион заявила, что не может назвать азовцев украинцами, если они не говорят на украинском языке. «Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие?» — сказала она.

В ноябре прошлого года Фарион уволили с должности профессора Национального университета «Львовская политехника». Это произошло после митинга студентов университета, выступивших за ее скорейшую отставку. На транспарантах митингующих были в том числе лозунги «Образование без коммунистов». Фарион стала членом КПСС в 1988 году, выяснил в 2012 году журналист Анатолий Шарий. Она долгое время отрицала это, однако потом начала заявлять, что без вступления в партию не смогла бы построить научную карьеру.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ирина Фарион покушение убийство суд Львов невиновность
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