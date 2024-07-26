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Политика ,  
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На суде подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык

Вячеслав Зинченко
Вячеслав Зинченко (Фото: Espreso / YouTube)

Перед началом судебного заседания во Львове Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, показал язык дочери убитой, сообщает украинский канал «24».

На видеозаписи телеканала Espreso видно, что перед началом судебного заседания женский голос несколько раз спрашивает у Зинченко: «Почему ты ее убил?» Далее следует череда обвинений, на которые Зинченко невнятно отвечает, а позже замолкает.

По данным телеканала, в перепалку с подозреваемым вступила дочь погибшей София Семчишин.

«Ты бы хотел, чтобы убили твою маму? Ты бы хотел, чтобы твоя мама жила. Ты бы хотел, чтобы она заботилась о тебе», — сказала дочь Фарион.

Она напомнила парню, что у убитой было двое внуков.

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«Ты понимаешь, что у нее было двое внуков? Они любили ее больше всей жизни. Ты забрал их бабушку самую лучшую. Ты забрал! Бойца за украинский язык, за украинскую нацию. Ты понимаешь, что ты сделал?» — продолжила женщина.

Далее следует вопрос: «Почему ты молчишь? Ты что, язык проглотил?» Зинченко молча высунул язык и показал его.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». Пока следователи считают его «только исполнителем».

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