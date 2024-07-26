На суде подозреваемый в убийстве Фарион показал ее дочери язык
Перед началом судебного заседания во Львове Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, показал язык дочери убитой, сообщает украинский канал «24».
На видеозаписи телеканала Espreso видно, что перед началом судебного заседания женский голос несколько раз спрашивает у Зинченко: «Почему ты ее убил?» Далее следует череда обвинений, на которые Зинченко невнятно отвечает, а позже замолкает.
По данным телеканала, в перепалку с подозреваемым вступила дочь погибшей София Семчишин.
«Ты бы хотел, чтобы убили твою маму? Ты бы хотел, чтобы твоя мама жила. Ты бы хотел, чтобы она заботилась о тебе», — сказала дочь Фарион.
Она напомнила парню, что у убитой было двое внуков.
«Ты понимаешь, что у нее было двое внуков? Они любили ее больше всей жизни. Ты забрал их бабушку самую лучшую. Ты забрал! Бойца за украинский язык, за украинскую нацию. Ты понимаешь, что ты сделал?» — продолжила женщина.
Далее следует вопрос: «Почему ты молчишь? Ты что, язык проглотил?» Зинченко молча высунул язык и показал его.
Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». Пока следователи считают его «только исполнителем».
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной