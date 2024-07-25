Глава МВД Украины раскрыл детали задержания 18-летнего убийцы Фарион

Неизвестный выстрелил в висок Фарион 19 июля во Львове, спустя несколько часов экс-депутат скончалась в больнице. Глава МВД Украины сказал, что расследование было сложным, но в итоге 18-летнего убийцу удалось обнаружить в Днепре

Ирина Фарион (Фото: Роман Балук / Reuters)

При поиске подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион правоохранительные органы проверили «каждый уголок» по маршруту его отхода из Львова, исследовав около 100 га леса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

О задержании подозреваемого в убийстве экс-депутата ранее в этот день сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Задержанному 18 лет, его имя глава государства не раскрыл.

«Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины», — заявил Клименко.

По его словам, личность преступника также установлена, он находится в руках полиции. «О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. <...> Сейчас следствие склоняется к мнению, что стрелок — лишь исполнитель», — уточнил министр.

Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля во Львове — ей выстрелили в висок из пистолета. Стрелявший в нее скрылся с места происшествия, а сама экс-депутат спустя несколько часов умерла в больнице.

Ответственность за убийство на себя взяла международная неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которая также распространила видео якобы с моментом убийства Фарион. «Страна.ua» писала, что автор видео мотивировал убийство экс-депутата тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества (издание отмечает, что это может быть связано с ее критикой в адрес солдат ВСУ, говоривших на русском языке). При этом автор поддержал украинскую армию и заявил, что борется с «внутренним врагом», сообщает издание.

Клименко ранее говорил, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй — поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Зеленский также отмечал, что следствие проверит причастность России к убийству.