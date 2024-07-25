Глава МВД Украины раскрыл детали задержания 18-летнего убийцы Фарион
При поиске подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион правоохранительные органы проверили «каждый уголок» по маршруту его отхода из Львова, исследовав около 100 га леса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
О задержании подозреваемого в убийстве экс-депутата ранее в этот день сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Задержанному 18 лет, его имя глава государства не раскрыл.
«Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины», — заявил Клименко.
По его словам, личность преступника также установлена, он находится в руках полиции. «О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. <...> Сейчас следствие склоняется к мнению, что стрелок — лишь исполнитель», — уточнил министр.
Покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля во Львове — ей выстрелили в висок из пистолета. Стрелявший в нее скрылся с места происшествия, а сама экс-депутат спустя несколько часов умерла в больнице.
Ответственность за убийство на себя взяла международная неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которая также распространила видео якобы с моментом убийства Фарион. «Страна.ua» писала, что автор видео мотивировал убийство экс-депутата тем, что она разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества (издание отмечает, что это может быть связано с ее критикой в адрес солдат ВСУ, говоривших на русском языке). При этом автор поддержал украинскую армию и заявил, что борется с «внутренним врагом», сообщает издание.
Клименко ранее говорил, что следствие рассматривает две версии убийства. По первой, оно было совершено из личной неприязни, по второй — поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Зеленский также отмечал, что следствие проверит причастность России к убийству.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине, в том числе среди военных ВСУ.
В 2023 году Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной стали ее очередные высказывания об украинском языке, но уже в адрес членов батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Фарион заявила, что не может назвать азовцев украинцами, если они не говорят на украинском языке. «Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие?» — сказала она.
В ноябре прошлого года Фарион также уволили с должности профессора Национального университета «Львовская политехника». Это произошло после митинга студентов университета, выступивших за ее скорейшую отставку. На транспарантах митингующих были в том числе лозунги «Образование без коммунистов». Фарион стала членом КПСС в 1988 году, выяснил в 2012 году журналист Анатолий Шарий. Она долгое время отрицала это, однако потом начала заявлять, что без вступления в партию не смогла бы построить научную карьеру.
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