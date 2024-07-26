Суд арестовал на два месяца 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

Вячеслав Зинченко (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Судья Галицкого суда Львова отправил под арест на 60 суток без возможности внесения залога 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в умышленном убийстве Ирины Фарион, сообщает украинское издание UNN.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения, защита просила назначить Зинченко круглосуточный домашний арест.

«Выбрать подозреваемому Зинченко меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток — до 22.09.2024 года, без определения залога», — цитирует издание судью.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». Пока следователи считают его «только исполнителем».

Ирина Фарион была известна своими радикально-националистическими взглядами. Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».