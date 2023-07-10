На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам Политика, 13:09
Цена килограмма лука впервые превысила ₽70 Бизнес, 13:00
Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы Общество, 12:57
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди инвестировал в биткоин Крипто, 12:57
В России решили сделать новый полигон для тестирования беспилотных машин Авто, 12:53
Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина Общество, 12:50
Чем живут зумеры: делимся главными выводами комплексного исследования Тренды, 12:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом Федотова Спорт, 12:45
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина Политика, 12:42
«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансы, 12:41
ГДР «Эталона» за два дня подорожали на 15% на фоне «переезда» на Мосбиржу Инвестиции, 12:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
В России заявили, что не знают, как договариваться с Украиной Политика, 12:39
Как работает бесплатная школа для начинающих предпринимателей Тренды, 12:36
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

Министр Камышин: на Украине начали строить завод по производству турецких дронов Bayraktar
Министр по стратегическим отраслям Александр Камышин отметил, что строительство началось «на деле, а не только в меморандуме». Завод планируется построить в 2025 году, на нем будут выпускаться Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci
Bayraktar Akinci
Bayraktar Akinci (Фото: Baykar Press Office / Getty Images)

На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, его слова приводит Liga.net.

«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал он.

8 июля Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий в ходе визита президента Владимира Зеленского в республику, сообщалось на сайте правительства. По словам Камышина, одним из ключевых направлений является наращивание мощностей и возможностей производства беспилотников.

Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что компания Baykar собирается построить завод на Украине. По его словам, производитель уже создал украинскую компанию, купил земельный участок под завод и спроектировал будущее предприятие.

В октябре 2022 года глава компании Халук Байрактар говорил, что предприятие планируют построить за два года. В июне он пообещал открыть завод в 2025 году, на нем будут выпускаться беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс», сообщает Yeni Akit. Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. Объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн.

Читайте на РБК Pro
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Переносчики, вирус и обстоятельства: как создать ажиотаж вокруг продукта
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем

Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина Bayraktar Турция
Материалы по теме
Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь
Политика
Зеленский заявил о шансе Байдена закончить конфликт на Украине за 5 минут
Политика
Герасимов поручил найти и уничтожить украинские С-200 после обстрелов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter