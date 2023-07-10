На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar
На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, его слова приводит Liga.net.
«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал он.
8 июля Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий в ходе визита президента Владимира Зеленского в республику, сообщалось на сайте правительства. По словам Камышина, одним из ключевых направлений является наращивание мощностей и возможностей производства беспилотников.
Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что компания Baykar собирается построить завод на Украине. По его словам, производитель уже создал украинскую компанию, купил земельный участок под завод и спроектировал будущее предприятие.
В октябре 2022 года глава компании Халук Байрактар говорил, что предприятие планируют построить за два года. В июне он пообещал открыть завод в 2025 году, на нем будут выпускаться беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс», сообщает Yeni Akit. Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. Объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн.
Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир