На Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

Министр по стратегическим отраслям Александр Камышин отметил, что строительство началось «на деле, а не только в меморандуме». Завод планируется построить в 2025 году, на нем будут выпускаться Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci

Bayraktar Akinci (Фото: Baykar Press Office / Getty Images)

На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, его слова приводит Liga.net.

«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал он.

8 июля Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий в ходе визита президента Владимира Зеленского в республику, сообщалось на сайте правительства. По словам Камышина, одним из ключевых направлений является наращивание мощностей и возможностей производства беспилотников.

Летом 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что компания Baykar собирается построить завод на Украине. По его словам, производитель уже создал украинскую компанию, купил земельный участок под завод и спроектировал будущее предприятие.

В октябре 2022 года глава компании Халук Байрактар говорил, что предприятие планируют построить за два года. В июне он пообещал открыть завод в 2025 году, на нем будут выпускаться беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

В 2019 году для строительства завода на Украине Baykar учредила ООО «Авиа Венчурс», сообщает Yeni Akit. Зарегистрированная в Киеве компания получила лицензию на импорт-экспорт военной продукции в 2022 году. Объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет $95,5 млн.

Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции.