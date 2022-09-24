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Путин уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замминистра обороны
Дмитрий Булгаков
Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщило Минобороны. Он переходит на другую работу.
На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
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