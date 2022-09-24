Путин уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замминистра обороны

Дмитрий Булгаков (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщило Минобороны. Он переходит на другую работу.

На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

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