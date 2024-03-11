Путин в третий раз за полтора года сменил заместителя Шойгу по тылу

Менее чем через год после назначения генерал Кузьменков вернулся из Министерства обороны в Росгвардию

Алексей Кузьменков (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова замглавы Росгвардии, сообщил депутат Думы Александр Хинштейн. До этого Кузьменков был заместителем министра обороны.

Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Его преемник пока не назван.

«Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков», — добавил Хинштейн.

На новой должности генерал Кузьменков продолжит курировать вопросы обеспечения тыла, сказал депутат.

За последние полтора года это уже третья смена замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. В сентябре 2022 года этот пост покинул Дмитрий Булгаков, который занимал его с 2010 года. Сменил его генерал-полковник Дмитрий Мизинцев, ранее занимавший пост начальника Национального центра управления обороной. 30 апреля 2023 года Мизинцева на этом посту сменил Алексей Кузьменков.