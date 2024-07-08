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Политика ,  
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Путин уволил двух помощников Шойгу

Президент снял с должностей помощников секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова и Евгения Аношина. По данным ТАСС, они перейдут на работу в администрацию президента
Наиль Мухитов
Наиль Мухитов (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Президент России Владимир Путин снял с должностей двух помощников секретаря Совета безопасности — Евгения Аношина и Наиля Мухитова, соответствующие указы размещены на портале правовой информации.

Оба документа подписаны президентом 8 июля. Мухитов на сайте Совбеза еще значится действующим помощником секретаря, Аношина среди занимающих эту должность нет.

Мухитов пришел в Совбез в 2015 году, став помощником предыдущего секретаря Николая Патрушева. До этого, с 2012 года, он возглавлял службу безопасности «Роснефти», а прежде занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ.

Мухитов в феврале 2023 года заявил, что те, кто уехал за границу, чтобы избежать частичной мобилизации, подставили стране подножку. В январе 2024 года он выступил против запрета сериала «Слово пацана».

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Аношин занял должность помощника секретаря Совбеза в конце января 2023 года. На этом посту он сменил Алексея Павлова — автора статьи о «десатанизации» Украины. До назначения помощником секретаря Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совета безопасности.

Как сообщил ТАСС источник в администрации президента, Аношин переходит на работу к Патрушеву, который сейчас занимает должность помощника президента. Пост секретаря Совбеза Патрушев покинул в мае, его сменил бывший глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам источника ТАСС, Аношин на новой должности будет отвечать за популяризацию национальной морской политики и взаимодействие со СМИ.

Мухитов, по данным агентства, перейдет на работу в управление администрации президента по вопросам национальной морской политики.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Сергей Шойгу

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Николай Патрушев

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