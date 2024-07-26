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Военная операция на Украине ,  
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Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Экс-госсекретарь Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
У Трампа будет возможность дать Украине денег столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия, а на его использование снять все ограничения, предупредил Помпео. Москва обещала ответ на подобные действия Запада
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может создать программу ленд-лиза на $500 млрд для Украины в случае победы на выборах, написал бывший американский госсекретарь Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal.

«Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией», — заявил Помпео, объясняя то, как может выглядеть успешный план решения конфликта на Украине, который Трамп может реализовать.

Экс-госсекретарь напомнил, что такими же инструментами США помогали Великобритании во Второй мировой войне до того, как японские военные напали на американский Тихоокеанский флот в Перл-Харборе в 1941 году. Атака завершилась решительной тактической победой Японии и послужила поводом к вступлению США в войну.

Также Помпео предложил Трампу снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может получить и использовать, а также ввести «реальные санкции» против России (российские власти считают ограничения нелегитимными и незаконными). Это, по мнению бывшего госсекретаря, позволит Трампу установить условия для будущей сделки с Россией: боевые действия прекращаются, Украина наращивает значительные силы обороны, а присоединение к России Донбасса и Крыма — то, чего требует президент Владимир Путин для начала мирных переговоров и отвода российских войск из Украины — никто не признает.

«Точно так же, как мы никогда не признавали присоединение Прибалтики к СССР и не признавали ГДР до 1974 года», — отметил Помпео. Украина, согласно его плану, будет восстанавливаться за счет «репараций из замороженных активов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков». Санкции с России снимут в случае вступления Украины в НАТО и ЕС. Для возобновления переговорного процесса Путин потребовал, чтобы статус Украины оставался нейтральным и внеблоковым.

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В конце июня 2024 года два ключевых советника Трампа, Кит Келлог и Фред Флейтц, представили ему план по урегулированию конфликта на Украине в случае его победы на выборах. Согласно задумке советников, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае «любого» отказа от переговоров. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Флейтц предположил, что ключевым элементом прочного мира будет «вооружение Украины до зубов».

Сам Трамп неоднократно заявлял, что мог бы разрешить конфликт на Украине за 24 часа, если бы был президентом США. В частности, по его словам, он потребовал бы заключить сделку, заявив российской стороне, что в противном случае США дадут Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было». Украинский президент Владимир Зеленский усомнился, что конфликт можно прекратить за один день. Схожую точку зрения выразили и в Москве.

В Кремле настаивают, что мирный план советников Трампа должен учитывать ситуацию «на земле» — то, что Помпео в своей статье предложил проигнорировать. «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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